港超聯　新一年雙重任務　東方龍獅強攻凱景

「中銀人壽香港超級聯賽」踏入新一年重燃戰火，頭炮東方龍獅今晚8時於主場香港大球場迎戰凱景。去年12月經歷低潮期的東方，所有賽事錄得1和3負，東方今仗只要贏波，便能以1分之差壓過富力R&F登上榜首，主教練陳婉婷表示，除了要帶領球隊重返勝軌外，亦期望球員能重拾爭勝信心！（周三晚8時開賽）■何彥霆報道



牛丸：最緊要搵番信心

東方龍獅自上月初賽和和富大埔後，其聯賽不敗身亦被香港飛馬所破，隨後菁英盃分組賽再遇大埔，以及銀牌4強對傑志均告敗北而回，主教練「牛丸」陳婉婷表示，希望今場能贏波重拾士氣︰「球隊連輸3場，當中包括喺銀牌出局，士氣一定會有影響，但作為一支職業球隊只可以向前望。我哋喺12月受傷患困擾，嚟緊外援中堅會喺1月報到，希望球隊可以重返勝軌。今晚對凱景個意義除咗要喺聯賽攞3分之外，我哋一定要搵番一啲信心，所以今場波必以強陣應戰，最重要踢出應有嘅表現，攞番信心應付嚟緊對富力同理文嘅聯賽。」至於傷兵方面，井川祐輔及基頓均已恢復正常操練，兩人有望今仗復出。



馮凱文盼增兵有新景象

目前於積分榜僅得1分包尾的凱景，上月初以3比4僅敗予夢想FC，隨後主場以0比0跟佳聯元朗打成平手，取得港超第1分，惟借將金東進約滿離隊，球隊出戰菁英盃又遭傑志大炒5比0。主教練馮凱文坦言，球隊對夢想FC的「6分波」關鍵一仗落敗，令球隊處於較為艱難的處境，期望在轉會窗重開後引入新球員，能夠帶來新景象︰「我哋借用咗許嘉樂之外，亦會簽多個南韓前鋒，嚟緊仲會再有球員加盟，現時仲未落實。增援方面希望物色到一位穩健嘅中堅，雖然球隊資源所限選擇唔多，但都會盡力增強番實力。」凱景今仗有中場徐相民因傷缺陣，「馮Sir」透露陣容人腳上會作出適當的調動。