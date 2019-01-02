【賽後解碼】把握力咁差　富咸等降班啦

英超今晚第2輪賽事，由阿仙奴主場對富咸，本來計實力，都一定係「兵工廠」秤先，只係佢哋上場慘敗完畀利物浦，睇吓富咸有冇機會偷雞啦！果然場波踢落，阿仙奴一直冇乜優勢，甚至係幾乎兩次先失守，只係富咸中場賴恩施斯隆今場堅係敗家仔，一次單刀射斜，一次遠柱無人看管接應傳中波，竟然人前波後射唔中，咁差把握力，搞到錯過領先機會，之後咪畀阿仙奴搞掂囉！



阿仙奴踢到25分鐘有格列沙加近門勁射得手領先。換邊後拿卡錫迪整多粒，富咸雖然喺69分鐘一度憑阿布巴卡卡馬拉追番球，追到1比2稍為掀起高潮。之後阿仙奴又控制番戰局，最後憑艾朗藍斯同奧巴美揚喺79同83分鐘接連建功，最後以4比1大勝。值得一提，阿仙奴雖然今場後防表現仲係麻麻，但進攻叫做踢得唔錯，尤其係交出一次助攻嘅哥拉辛拿斯，喺左路傳中幾有威脅。另外要注意係早排表現突出嘅烏拉圭中場盧卡斯托拉拿，近兩場都有喺中場控失波，導致球隊失守，呢方面絕對要加強注意力，否則會成為球隊致命弱點。



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