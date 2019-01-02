【賽後解碼】熱刺慳力速食卡城

英超聖誕新年快車尾站，熱刺以一場大勝結束。周三(2日)凌晨作客卡迪夫城，熱刺繼續其「開年王」本色，佢哋對上10年新年首場賽事錄得9勝1和，今場開賽26分鐘就攻入3球「殺死」比賽，餘下時間控球搓住踢，最終熱刺大勝3比0全取3分，重返聯賽次席。



熱刺開局好順，僅3分鐘就取得領先，當時哈利卡尼喺門前捕位，遇上對方後衞桑摩利臣解唔到圍兼送大禮，哈利卡尼輕鬆門前一篤入網先開紀錄，12分鐘另一次攻勢，孫興民右路送交禁區頂嘅基斯甸艾歷臣，呢位丹麥國腳一個假身再搓兩搓，在兩個敵衞間射死角入網，熱刺贏到2比0。



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送出助攻嘅孫興民，喺26分鐘自己再整多粒，當時佢殺入禁區右路，在對方門將落地前快腳射遠柱入網，熱刺贏到3比0，之後熱刺控制節奏，雖有攻勢但攻唔入都冇所謂，始終快車尾站，球員體能用得八八九九，保持3球勝局完場已經唔錯。



事實上熱刺在快車賽期曾經嚴重跌Watt，所講嘅係上仗主場先入波，但末段連失3球不敵狼隊，當時相信唔少球迷都留意到，熱刺全隊突然走晒樣，特別喺下半場基本上係任人魚肉，狼隊見熱刺停晒手，末段狂攻最終贏波。



由於熱刺今季零收購並無補充兵源，所以類似今場所採用嘅慳力打法，或者係球隊應付長途賽嘅必要策略，否則球隊無可能仍然守住第二，以及稍後應付歐聯兩條戰線。



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