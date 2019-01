【今日睇波指南】快車尾站紅魔好戲在後頭

踏入2019年,先祝各位讀者新年快樂,聖誕新年快車嚟到尾聲,亦係好戲在後頭,今晚紐卡素對曼聯,繼續魔性澎湃。



曼聯在蘇斯克查上任後連贏3場,佢帶領紅魔打出攻勢足球,令球迷好開心,作客紐卡素應可乘勝追擊,攻呀攻快搶攻。



直播表

周三4:50pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 布里斯班獅吼

Now 638;有線614、654台



周四3:45am 英超 車路士 Vs 修咸頓

Now 622



周四3:45am 英超 般尼茅夫 Vs 屈福特

Now 623



周四3:45am 英超 韋斯咸 Vs 白禮頓

Now 624



周四3:45am 英超 狼隊 Vs 水晶宮

Now 625



周四3:45am 英超 哈特斯菲爾德 Vs 般尼

Now 626



周四4:00am 英超 紐卡素 Vs 曼聯

Now 621



