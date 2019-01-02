【今日睇波指南】快車尾站紅魔好戲在後頭

2019年01月02日 08:25
  • 東網電視
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    踏入2019年，先祝各位讀者新年快樂，聖誕新年快車嚟到尾聲，亦係好戲在後頭，今晚紐卡素對曼聯，繼續魔性澎湃。

    曼聯在蘇斯克查上任後連贏3場，佢帶領紅魔打出攻勢足球，令球迷好開心，作客紐卡素應可乘勝追擊，攻呀攻快搶攻。

    直播表
    周三4:50pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 布里斯班獅吼
    Now 638；有線614、654台

    周四3:45am 英超 車路士 Vs 修咸頓
    Now 622

    周四3:45am 英超 般尼茅夫 Vs 屈福特
    Now 623

    周四3:45am 英超 韋斯咸 Vs 白禮頓
    Now 624

    周四3:45am 英超 狼隊 Vs 水晶宮
    Now 625

    周四3:45am 英超 哈特斯菲爾德 Vs 般尼
    Now 626

    周四4:00am 英超 紐卡素 Vs 曼聯
    Now 621

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