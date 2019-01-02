【今日睇波指南】快車尾站紅魔好戲在後頭
2019年01月02日 08:25
東網電視更多新聞短片
踏入2019年，先祝各位讀者新年快樂，聖誕新年快車嚟到尾聲，亦係好戲在後頭，今晚紐卡素對曼聯，繼續魔性澎湃。
曼聯在蘇斯克查上任後連贏3場，佢帶領紅魔打出攻勢足球，令球迷好開心，作客紐卡素應可乘勝追擊，攻呀攻快搶攻。
直播表
周三4:50pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 布里斯班獅吼
Now 638；有線614、654台
周四3:45am 英超 車路士 Vs 修咸頓
Now 622
周四3:45am 英超 般尼茅夫 Vs 屈福特
Now 623
周四3:45am 英超 韋斯咸 Vs 白禮頓
Now 624
周四3:45am 英超 狼隊 Vs 水晶宮
Now 625
周四3:45am 英超 哈特斯菲爾德 Vs 般尼
Now 626
周四4:00am 英超 紐卡素 Vs 曼聯
Now 621
支持本地運動員，一齊去「睇體」！
https://bit.ly/2DxX4XI
東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
http://bit.ly/2ecTF2A
Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！
http://bit.ly/2EYxoRh