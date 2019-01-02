總結：我最唔喜愛籃球員　安東尼告別NBA？

安東尼NBA生涯玩完？名義上仍是火箭球員的昔日全明星球員安東尼，自從上年11月初被踢出球隊名單後，一直沒有其他球隊問津，《紐約時報》著名記者史甸表示，現年34歲的安東尼極可能已經打完自己最後1場NBA賽事。



消息指湖人球星勒邦占士曾想拉攏好友加盟，不過計劃遭到湖人高層反對；早前有王牌球星約翰禾爾重傷收咧的巫師，亦表明沒有意思引入「甜瓜」，史甸表示原本估計會有實力較弱球隊願意「博一鋪」，但火箭宣布放棄安東尼至今已經接近2個月，明顯已經再無NBA球隊有意收留這位10屆全明星球員兼得分機器。



至於周三(2號)NBA常規賽賽事，速龍有李安納攻入個人生涯新高45分，主場以122比116擊敗爵士，不過全日最搶鏡球星非金塊祖傑莫屬，這位塞爾維亞球星交出19分、14個籃板及15次助攻的「巨型三雙」，協助金塊主場115比108擊敗紐約人。



最新賽果(左方主場)

帝王 108:113* 拓荒者

金塊 115:108 紐約人

公鹿 121:98 活塞

速龍 122:116 爵士

快艇 113:119 76人

*為加時賽果



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