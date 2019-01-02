李宗偉4月復出　想同林丹再戰奧運

踏入2019年，拿督李宗偉即向球迷公布復出消息，他計劃在自己最喜歡的比賽場地、4月的馬來西亞公開賽上復出，他接受訪問時更表示，自己會爭取2020東京奧運會的資格，若然林丹能夠一齊去，更加是非常了不起。



去年証實患上鼻咽癌的李宗偉剛在聖誕假期，到台灣復診，醫生給他開綠燈，但訓練不能太劇烈，只能用30%的力氣，而農曆新年之後會再到台灣，屆時再決定可否接受全天訓練。



這位羽壇名將今天（2日）會先做父親的責任，帶兒子到幼兒園，而將會一月第二周開始訓練，「我知道重新開始會很困難，因為我不知道身體會如何承受，但思想上我渴望獲得奧運資格，有些人希望我徹底退出，但有些人亦鼓勵我繼續....如果連試都不試，我會後悔。」



李宗偉預計第一個國際賽應該是4月2至7日的馬來西亞公開賽，過去他曾12次奪得冠軍，目前他的世界排名已降至23，他期望不要再下跌，而5月的蘇迪曼盃團體賽，他亦想參加，因為是首位能取得奧運積分的大型比賽。雖然李宗偉在這段時間缺席球壇，但對男單格局仍然相當留意，他承認日本的桃田賢斗是奧運的奪標大熱，但要視乎他可能底得住主場壓力，當然亦敵亦友的林丹的表現亦有所留意，「林丹在首輪比賽輸了9場，但他跟我一樣，在為自己爭取參加另一屆奧運會的資格，我想如果我們兩個都能去東京，那將是非常了不起。」相信李宗偉這個目標，也是球迷所期待。





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