高比新年再做老竇　球迷：差一個成籃球隊

踏入2019年，已退役的NBA巨星高比拜仁再做老竇，其36歲的太太Vanessa在個人Twitter宣布有喜，並將為拜仁家族添來第四位千金，若高比再努力，分分鐘可成立一支女子籃球隊。



高比拜仁與Vanessa於2001年結婚，於2011年曾鬧離婚，後來和好，剛來到2019年高比嫂就在社交網公布消息:「我和高比很高興再添一個寶貝女兒，給我們的家庭帶來祝福。Bianka(三女)馬上就有一個妹妹，能和她一起玩；Natalia(大女)及Gianna(二女)很興奮又有一個小妹好可以愛護。」現時三個女兒分別是15歲、12歲及2歲。



不過，這個消息一出，有網民則調侃「世上無難事，除了生仔難」，相信要期待高比有兒子繼承衣缽的球迷，還要耐心等待。有球迷就說笑地：「再多一個，湊夠五個吧！（一支籃球隊）」





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