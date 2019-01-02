新年唔Happy退賽　拿度澳網出戰成疑

2019年剛剛只是第二天，網壇「二哥」就宣布要放棄今年首個比賽，由於左腿拉傷的關係，在醫生建議下退出布里斯班網賽，期望可以趕及出戰本月14日開打的澳網。



被列為賽事頭號種子的拿度，原本在16強面對法國名將泰桑加，但周三訓練後進行了一次磁力共振，「我很想打的，但發現左大腿肌肉有撕裂現象，兩位醫生及在西班牙的醫療團隊都建議唔好打。」



拿度唔希望「因小失大」，他一直為今年首個大滿貫的澳網準備，所以唔想冒險，「我知自己可以打出好的網球，但唔擔保是100％，如果我勉強要完成比賽，可能肌肉的情況更差，甚至有機會損害身體整個月，或者無機會去到墨爾本（澳網）。」



拿度對退賽很無奈，兩年前他曾打入布里斯班網賽8強，不過他一直都受傷患困擾，去年僅出戰9個比賽，但贏了5個錦標，然而這位17項大滿貫盟主自從去年9月後已沒有打過比賽。



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