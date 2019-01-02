港超聯　東方龍獅請凱景吞「6蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」踏入2019年首場聯賽賽事，周三晚（2日）假香港大球場上演，主隊東方龍獅憑着洛迪古斯個人梅開二度，加上迪高、艾華頓、劉浩霖及基頓各建一功，以6比0擊敗凱景，球隊在贏波後以1分之微超越富力R&F，登上聯賽榜首位置。



東方甫開賽便攻勢不斷，開賽6分鐘有笠臣禁區外施射斜出，到8分鐘艾華頓乘着門將保羅拍出傳中球不遠，第一時間補射出界。嘗試把握反擊攻勢的凱景，於21分鐘有劉穎笙接應安基斯傳送遠射，惟未能命中目標。



主隊戰至27分鐘先開紀錄，洛迪古斯右路禁區邊起腳省中人遠柱入網。凱景及後於31分鐘左路殺入禁區起腳，卻被對手解圍。東方在上半場尾段將比數拉開，基頓接應角球跳頂被保羅拍出不遠，迪高門前補射，主隊半場領先2比0。



東方在下半場愈踢愈順，到57分鐘有洛迪古斯謝朗軒右路底線傳中掃射入網，61分鐘則由艾華頓建功，至於在下半場後備入替梁振邦的劉浩霖，則於65分鐘接應隊友妙傳入楔禁區，在金珍曙力壓下及保羅出迎之際起腳入網。主隊於完場前再有入球進帳，基頓接應姚浩明左路開出角球近門頂入，最終東方以6比0擊敗凱景，同時錄得球隊今季目前最大比數的勝仗。



東方龍獅主教練陳婉婷於賽後表示，球隊是役顯示出爭勝的決心，惟在埋門一腳及前場進攻方面仍有待改善，但滿意球隊整體表現及球員作賽的態度。對於球隊升上榜首，「牛丸」則指目前聯賽形勢緊湊，頭6支隊伍只得4分的距離，因此不能夠掉以輕心，及後每一場聯賽的3分對球隊均十分寶貴。另外，「牛丸」亦透露球隊於月內會引入一名歐洲外援中堅，並期望他能夠在兩周後對理文的聯賽上陣。



凱景主教練馮凱文則形容今仗優勝劣敗，在球隊主力外援徐相民因傷缺陣，以及個別球員帶傷上陣下，接受輸波的戰果。「馮Sir」亦指球隊下半季若要達到護級的目標，就需要在人腳陣容上作微調，球隊目前除了從理文借用許嘉樂外，亦簽下曾效力過巴丙球會的南韓中前場球員，而安基斯則會留效至季尾，同時正跟友會談洽借用一些中後場球員。