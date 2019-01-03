蘇B領曼聯四連勝　贏福仔「超西曲墜」！

蘇斯克查上任後，領曼聯於英超聖誕、新年快車四連勝！紅魔鬼於蘇B帶領下重拾魔性，今仗作客紐卡素，幾名中前場主力拉舒福特、盧卡古及保羅普巴都有出色表現，其中福仔更大騷其「超西曲墮」罰球絕技，成為贏波第一功臣。福仔分別於上、下半場，射出勁重西嘅飄忽罰球，兩次令對手門將甩手，其中一次造就盧卡古打開紀錄，之後佢自己射入埋齋入球，協助紅魔順利贏波。



於蘇斯克查麾下愈踢愈有信心嘅拉舒福特，上半場9分鐘就有威脅埋門，佢於左路邊線處理罰球勁射近柱，個波勁重回旋，主隊門將杜巴夫卡想接實但甩甩漏漏，僅能撲出底線。紐卡素之後憑基斯甸艾素兩次左路突破埋門，但都過唔到迪基亞。曼聯於新帥帶領下，中前場走動極多，球員配合絲絲入扣，普巴、桑馬達第一時間交波靚絕，可惜安東尼馬迪爾埋門被閂走；普巴之後禁區頂一記遠射亦唔中龍。稍後桑馬達右路罰球斬入禁區，菲爾鍾斯一頂高出，半場兩無紀錄。



64分鐘曼聯終有斬獲，福仔處理25碼左路罰球，佢照辦煮碗落重西，杜巴夫卡仲未吸取教訓想接實，但又再次甩手，被後備入替嘅盧卡古執雞補中，曼聯領先1:0。紐卡素攻力極弱，落後谷極唔起，客軍80分鐘靠反擊入多粒，福仔中路策動分畀右邊盧卡古撥橫，A山妙傳空晒嘅福仔，後者輕易射成2:0完場。



曼聯解僱摩連奴後，蘇B上任順風順水，連贏卡迪夫城、哈特斯菲爾德及般尼茅夫，今仗贏埋紐卡素，令蘇B成為紅魔鬼史上第二位領軍頭四場聯賽全勝嘅新帥，第一位正係殿堂級領隊畢樹比。