英超聖誕、新年快車去到最後一站,壓軸迎來超級大戰,衞冕曼城主場迎戰榜首利物浦!被視為本季英超兩支奪標大熱,雙方於快車賽期表現迥異,紅軍之前三連勝,曼城竟然先後不敵水晶宮同李斯特城,目前落後第三位,落後利物浦足足七分。



領隊哥迪奧拿都話,如果今場再輸落後到十分,基本上衞冕已經玩完,今場藍月亮破釜沈舟,肯定出盡十成功力狂攻利物浦;紅軍本季聯賽廿場仲未輸過,英超已經九連勝,兩支勁旅正面於呢場六分波正面交鋒,戰情肯定精彩,今晚較定鬧鐘睇好波啦!



直播表

周五4:00am 英超 曼城 Vs 利物浦 Now 621

周五4:30am 西甲 維拉利爾 Vs 皇家馬德里 Now 632



