【賽後解碼】車路士買前鋒要夾八字

車路士周三(2號)宣布斥5,800萬鎊收購多蒙特天才翼鋒基斯甸普列錫，不過呢位美國球星要到夏天先至正式加盟，緊隨住嘅英超聯賽大戰，車路士就喺攻擊球員傷晒情況下，主場畀修咸頓悶和0比0，箭頭艾華路莫拉達繼續做「黑仔王」，難怪車路士球迷鬼殺咁嘈。



基斯甸普列錫當然係潛力極強，車路士提早「鎖死」呢位天才球星當然係好事，尤其夏薩特前途仍未明顯，車仔更加要做定兩手準備。不過，簽翼鋒似乎唔係車路士當務之急，唔好忘記佢哋仲有一個「超級潛力股」赫臣奧杜爾，加上柏度洛迪古斯同韋利安仍在陣，兩翼夠晒數。



中鋒艾華路莫拉達係問題根源，呢位西班牙國腳其實唔係渣，佢落到場亦係非常落力，今場對修咸頓試過憑努力迫甩對方守衞控球，又試過用巧妙腳法過人，下半場更加送埋個波入網，只可惜喺極有爭議情況下被判越位。艾華路莫拉達唔單止欠缺信心，運氣似乎亦唔企喺佢嗰邊，車路士咁有錢，今個月點都要簽個八字夾嘅前鋒番嚟。



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