【特稿】3季袋4.2億鎊！多蒙特教你做生意

德甲勁旅多蒙特宣布將基斯甸普列錫賣去車路士，將會袋走5,800英鎊轉會費，呢單天價轉會被多蒙特球迷視為球會又一單「精明交易」，事關英格蘭新星查頓辛祖爆發後，基斯甸普列錫今季已經淪為後備，今季11次出場只得5次係正選，高價賣出係賺晒！



事實上多蒙特做生意認第2，睇怕冇人敢認第1！自2016/17球季開始，多蒙特近3季單係賣走球星，竟然勁袋4億2,400萬鎊，當中大部份球員都係「低價買入、天價賣出」，代表作當然係2016年以1,000萬鎊左右簽入奧士文尼迪比利，1年之後即以1億3,550萬鎊賣畀巴塞隆拿。另外，多蒙特賣走奧巴美揚、曉姆斯、根度簡、米希達利恩同耶莫蘭高等等，都為球會庫房進帳唔少。



●多蒙特近3季10大賣人

奧士文尼迪比利→巴塞隆拿 1億3,550萬鎊

基斯甸普列錫→車路士 5,800萬鎊

奧巴美揚→阿仙奴 5,600萬鎊

曉姆斯→拜仁慕尼黑 3,000萬鎊

米希達利恩→曼聯 2,500萬鎊

根度簡→曼城 2,000萬鎊

耶莫蘭高→韋斯咸 1,750萬鎊

柏柏斯達夫普路斯→阿仙奴 1,600萬鎊

馬菲亞斯真達→慕遜加柏 1,450萬鎊

施雲賓達→利華古遜 1,350萬鎊



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