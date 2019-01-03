【英超冠軍戰】哥迪奧拿點利物浦3死穴！

英超最強對戰周五(4號)凌晨爆發！「一哥」利物浦作客衞冕嘅曼城，如果贏埋基本上呢個冠軍就坐定粒六，不過曼城領隊哥迪奧拿亦唔係善男信女，據報佢已經製定好攻破「紅軍」方案，包括針對性攻擊利物浦3大死穴！



雖然利物浦今季超晒班，睇落似乎毫無弱點，不過英國《太陽報》就號稱得到曼城內部消息，話哥迪奧拿認為利物浦仲有3個弱點可以攻陷，包括右閘阿歷山大阿諾特、翼鋒沙迪奧文尼同門神艾利臣比加，哥帥嘅計劃果然出人意表。



巴西門神艾利臣比加雖然被視為當今最強門將，但佢鍾意上腳就被哥帥認為係漏洞，事實上艾利臣今季唔止一次因為上腳出事，包括對李斯特城被逼甩而失球，所以哥帥下令前鋒要全力壓逼艾利臣，務求令佢喺壓力下驚慌犯錯。



另外，曼城2位左閘人選班捷文文迪同戴爾夫未能候命下，哥迪奧拿決意派巴西右閘丹尼路客串，而係唔搵烏克蘭新星辛真高，因為丹尼路攻擊力強，佢可以針對利物浦右閘阿歷山大阿諾特攻擊，尤其進攻嗰陣注重內切攻擊阿歷山大阿諾特弱邊，或者搵大衞施華配合尋找漏洞。



最後，哥迪奧拿提醒球員要特別留意沙迪奧文尼，因為呢位翼鋒有上腳時間太長問題，係「紅軍」斷纜機會最高球員，所以球隊要設局令佢控球再針對性逼搶，作為爭奪球權嘅重要武器。



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