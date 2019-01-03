總結：大帝好尷尬！波神咁回應史上最佳

湖人喺NBA主場以100:107不敵雷霆，大帝勒邦占士未傷愈繼續做觀眾，而且佢自認聯盟史上最佳嘅言論，再次受到網民圍攻，因為美國傳媒搵到，波神米高佐敦曾經親口話，從來唔會自認GOAT(Greatest Of All Time史上最佳)！



由於古斯馬喺第2節傷出，波爾又得3分、4個籃板同7次助攻嘅可憐數據，導致湖人贏唔到波。相反韋斯布克3雙有14分、16個籃板同10次助攻，保羅佐治有37分、4個籃板同2次助攻，造就雷霆喺第4節逆轉，保羅佐治更加以行動反擊主場球迷噓聲。



最近勒邦占士接受訪問自爆，兩年前為騎士贏總冠軍，已經覺得自己係史上最佳，但原來米高佐敦講過，根本唔想要GOAT呢個稱號：「因為我覺得咁唔尊重張伯倫同謝利韋斯，所有比我更早加入聯盟嘅前輩，我冇機會同佢哋正面對抗。」



米高佐敦又話：「我想同佢哋打番場，但冇機會，你哋話我好過佢哋，我只會理解呢個係你哋嘅觀點，我接受你哋嘅觀點同睇法，但如果你問我呢個問題，我永遠唔會話自己係GOAT。」網友話，波神嘅說話睇到自認同公認史上最佳嘅分別！



同日，76人作客以132:127擊敗太陽，艾賓特瘋狂取得42分、18個籃板同2次助攻，而且成為89/90年球季嘅巴克里後，首個半場交出30+14數據嘅76人球員，領軍2連勝。另一方面，卜克有37分、2個籃板同8次助攻，但阻唔到太陽連輸4場。



最新賽果(左方主場)



黃蜂 84:122 獨行俠

騎士 92:117 熱火

巫師 114:98 鷹隊

塘鵝 126:121 籃網

塞爾特人 115:102 木狼

公牛 84:112 魔術

灰熊 94:101 活塞

太陽 127:132 76人

湖人 100:107 雷霆



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