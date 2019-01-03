ABL　血肉擋「貨車」！胡卓斌誓死護籃底

「打拳還可以分磅數比賽，但籃球卻沒有。」相對東南亞職業籃球聯賽（ABL）外援，香港東方本地中鋒胡卓斌的身形算是單薄，與「巨人」迪加拿一起訓練3個月，每天都用血肉之軀擋住「貨車」一次又一次的撞擊。不過這些噩夢卻令他茁壯，比賽對高大外援都不怕，香港東方今晚8時假主場修頓室內場館迎戰曼谷吸血鬼，胡卓斌堅決用生命守護籃底。 ●文：余樂詩



今季香港東方招來7呎5吋中鋒迪加拿，令胡卓斌（Ben）訓練時已像「打大佬」一樣，但正正因為訓練時已有高強度的對抗，令Ben比賽時心理壓力大大減少。胡卓斌說：「阿Sam（迪加拿）和Jason（積遜漢尼拔）體形都比我高大，他們一個140多公斤、一個120多公斤，但我只得100公斤，訓練時對他們都很辛苦，有時好像被貨車撞一樣！假如是打拳，他們肯定一拳就可以打死我了。」踏入2019年，阿Ben已定下新目標：「新一年最想增磅，希望可以跟得上兩位外援的強度和對抗性，目標是增至110公斤。」



胡卓斌有着籃球員的身形，但其實他小學至中學都是足球健將，19歲才參加青訓接觸籃球。很快他受到賞識，加盟生涯第一支甲一球隊東方，全職打籃球後，阿Ben不想再轉工了。「以前試過在酒店廚房工作，但礙於身高問題，很難在狹小的環境工作，現在這份工作很適合我，而且我真的很喜歡打籃球。」



「籃球帶畀我唔止人工」

效力東方第3個球季，阿Ben贏下甲一總冠軍，更贏得一班出生入死的戰友：「上季總決賽真的很難忘，場數落後0比2下都可以反勝。我很想做得更好，希望可以每次都成功投進隊友傳給我的球。如果接球之後『甩手甩腳』， 不單是隊友，自己都會不開心。」他又笑言，籃球帶給他的絕對遠超每個月的工資：「我是一個很內向的人，不太會做主動識朋友，沒有籃球應該沒有朋友吧。」



作為迪加拿的替補中鋒，阿Ben目前仍要改善個犯問題：「有些犯規沒有辦法避免。對手外援殺入，我一定要盡力防守。要長遠減少個犯，惟有再加強對抗性，對手撞過來的時候我可以頂住。」今場對1勝5負排第9位的曼谷吸血鬼，除了是迪加拿的倒戈戰外，相信亦會是胡卓斌的Show Time。



新得分點！美新援登場

香港東方新援巴錫（前）今場有望首度披甲，32歲的他來自美國，曾效力南韓ＫＢＬ首爾SK騎士兩年，將會代替費格遜出戰餘下ＡＢＬ賽事，胡卓斌表示新隊友已極速融入球隊：「他和阿Sam合作得很好，常常成功傳球給他完成投籃，而且他樂於起手，可成為球隊另一得分點，減輕艾利諾的壓力。」



今日賽程

香港東方 Vs 曼谷吸血鬼

開賽時間：8:00pm

地點：灣仔修頓場館

票價：90元及40元







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