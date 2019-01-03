嗌定飛雲！曼聯入前4熱過阿仙奴

曼聯喺英超作客以2:0搞掂紐卡素，看守領隊蘇斯克查上任後領軍連贏4場。目前紅魔得到聯賽前4名嘅賠率得4倍，已經熱過阿仙奴，真係要嗌定機會嚟喇飛雲！



現時曼聯落後第4位嘅車路士6分，但只係比第5位嘅阿仙奴少3分，根據英國博彩公司William Hill最新賠率，紅魔入前4名得4倍，相反兵工廠有4.33倍，雖然車仔得1.28倍，依然被睇好，不過以曼聯近排嘅氣勢，話唔埋博彩公司好快又要調整賠率！



或者有網民覺得，紅魔連贏卡迪夫城、哈特斯菲爾德、般尼茅夫同紐卡素，某程度上係因為賽程易打，未必代表完全復活，所以大家想知，到底蘇斯克查帶領嘅曼聯係咪咁掂，就要吼實紅魔喺英足盃主場對雷丁後，緊接作客熱刺嘅聯賽喇！



英超前4名最新賠率



利物浦 封盤

曼城 封盤

熱刺 1.17倍

車路士 1.28倍

曼聯 4倍

阿仙奴 4.33倍

資料來源：William Hill



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