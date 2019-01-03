防線崩潰點打硬仗　曼城難破紅軍不敗

踏入2019年冇耐，英超即迎來關乎爭標形勢嘅榜首大戰，「2哥」曼城喺主場挑戰榜首利物浦。曼城上月接連失分，近5場輸足3場，防線全面崩潰，現時已落後「紅軍」7分之多，今晚主場對住氣勢如虹、聯賽仍保不敗金身嘅利物浦，樂比認為主隊讓唔起，建議捧1.78倍讓球客勝！（Now 621周五凌晨4時直播）



曼城上季以破紀錄嘅100分封王，今季季初本來都順風順水，但去年底忽然跌晒Watt，尤其防線頻頻出現甩漏，喺各項賽事已連續10場都有失波，快車期間不敵李斯特城、水晶宮都輸得難睇，前線固然冇季初咁銳利，更致命嘅係防線近乎「放題任做」，兩閘丹尼路雷斯及戴爾夫甩漏甚多，中場防守大將費蘭甸奴受傷期間完全冇人代替到佢，可見曼城唔係全無破綻。



利物浦今季鬥Big 6不敗

事實上，英超近年競爭異常激烈，自曼聯2009年勇奪3連冠後，近9季都冇一隊能夠衞冕成功，曼城經過去年巔峰加上世界盃洗禮，狀態滑落屬正常現象，反觀利物浦上季痛失歐聯冠軍後，全隊都化悲憤為力量，睇得出球員嘅飢渴感超強，如今聯賽形勢大好，領先次席曼城7分之多，相信冇咁易放虎歸山畀曼城追番上嚟，今季佢哋對Big 6成績優異，踢咗6場錄得3勝3和不敗佳績，今場要全身而退唔係難事。



沙拿對親「藍月」例有貨交

利物浦季初表現略為慢熱，但近期愈戰愈勇，全面開火，上仗「3叉戟」發威下大炒阿仙奴5個1皮相當輕鬆，穆罕默德沙拿近期狀態火熱，近6場射入7球，值得留意係佢對曼城表現特別搶鏡，近4次對曼城貢獻3個入球同2次助攻，今場勢必成為「藍月」心腹大患，以曼城近期防線嘅演出，守到沙拿嚟都未必頂得住沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴等其他紅軍射手，讓球客勝好路之餘，建議可同時向大波膽埋手。



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