【東體爭議】上任後零冠軍！網友踩高普唔掂

曼城喺英超主場對利物浦，吸引全世界球迷關注，賽前有網友留言，質疑紅軍領隊高普上任後零冠軍，依然被捧到上天，連祖雲達斯教練阿里基都有亂入畀Like。



近日有網民喺Twitter留言，質疑利物浦領隊高普上任後咩冠軍都冇拎過，點解咁多利迷覺得佢掂，由於祖雲達斯教練阿里基Like咗，結果呢個留言被廣泛報道，但其實高普自己都講過，佢為紅軍嘅付出，唔能夠單純用冠軍去衡量。



高普承認冠軍最重要，但佢話生活同工作都好，如果只睇結果，忽略背後付出嘅努力，咁做人就冇咩意思，呢幾句說話，令人明白點解佢喺場邊咁投入同激情，因為佢真係好享受同球員共同進退嘅過程，相信唔會有利迷覺得佢唔掂。



再講，利物浦喺菲臘比古天奴堅持轉會巴塞隆拿後，並冇冧檔，而且佢要求高層高價買入嘅華基爾雲迪積克同艾利臣比加，的確踢得相當好，證明佢眼光勁準，令人感覺紅軍喺未來幾年大把世界，笑佢冇冠軍，可能好快要收聲嘞！



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