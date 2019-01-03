ABL　搞掂吸血鬼！香港東方孖寶齊做MVP

聖誕短休結束後，東南亞職業籃球聯賽（ABL）戰火重燃。香港東方日前宣布羅致美籍外援巴錫（O'Darien Bassett），取替費格遜成為球隊第三位外援出戰ABL。周四（3日）東方主場迎戰曼谷吸血鬼，這位身高1米89的雙能後衛處子秀便繳出28分、3籃板、4助攻，與攻入27分的艾利諾一同獲選為最有價值球員，助球隊以95比88取得2連勝。



東方教練艾度托利斯以新配搭迎接嶄新一年，派出陳兆榮、蕭鍵勳、巴錫、艾利諾和迪加拿擔任正選。首節球隊仍然處於磨合階段，命中率不過3成，新援巴錫多次失誤掉球，蕭鍵勳扭傷右腳傷退，被客隊打出一波11比0攻勢。次節一眾球員開始入局，艾利諾射入「Back to back」三分球，連取10分將分差收窄至個位數，巴錫亦6射4中貢獻9分，期間外線命中一度扳平比分，並以43比47結束半場。



換邊後東方陷入犯規麻煩，徐遠成犯滿離場，鄧志恒亦累積4次個人犯規，不僅使球隊鋒線人選捉襟見肘，更令吸血鬼在罰球線上單節豪取10分，領先71比63。末節東方再添傷兵，胡卓斌疑似拉傷左腿被換出，此時兩隊大灑3分雨，李琪和巴錫先後三分命中反超比分，惟Malcolm White和Jason Brickman亦回應兩球「Answer 3」。隨後巴錫接連上籃得手將比分拉開，終以95比88擊敗吸血鬼。



賽後巴錫笑稱贏得處子秀感覺良好：「香港氣氛很好，每一個隊友、球迷都張開雙臂迎接我的到來。我仍然處於嚴重的時差當中，最近四天睡了足足48小時，我向球迷保證，大家一定會看見更強的我。」他又表示與艾利諾屬大學同學，相識已近10年的他們感情非常融洽，相信這個後場組合會擦出無限火花。





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