除咗卡尼　今期最着火英格蘭射手係佢

要數喺英超最火熱英格蘭射手，大家一定數得出哈利卡尼同史達寧兩個，但要講多個呢？依家即刻介紹番，呢個就係般尼茅夫箭頭哥林威爾遜！呢位26歲箭頭，雖然年級仲輕，但已經經歷過兩次重傷長抖，但自從前年10月復出，表現持續冒升，今季喺英超踢咗20輪就有9入球5助攻，認真唔嘢少，大家都要記住佢呀！



哥林威爾遜喺高雲地利青訓出身，13/14球季幫高雲地利踢英甲轟入21球響朵，然後暑假過檔般尼茅夫，14/15球季喺英冠攻入20球，人氣勁升。不過之後幾季佢就一直傷患纏身，15/16球季佢頭7輪英超入5球，以為可以正式上位，點知9月佢右膝重創，足足抖咗189日先復出。



到16/17球季，佢前23輪英超就幫般尼茅夫入咗6球，以重傷復出嚟計，唔算太差。可惜係去到17年2月，黑到爆嘅佢輪到左膝重傷，又抖咗260日，缺席咗般尼茅夫25場波。到依家先得26歲仔，但就經歷咗2次重傷，查實家陣可以企得番喺英超賽場，已經算係一個奇迹。



直到今季，哥林威爾遜依家就以9個入波5個助攻，排喺英超射手榜第5位。佢喺舊年11月仲曾獲得英格蘭領隊修夫基徵召，首次代表「三獅兵團」出戰即着起9號波衫入波，家陣喺英超又愈踢愈好，未來真係前途無限呀！



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