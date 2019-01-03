專欄輪住嚟　雙線發展做足100分

各位球迷，大家好！我係香港飛馬嘅球員兼行政主任周穎軒「維度」，今次就等我趁呢個機會，同大家講吓我嘅日常工作。



作為一個職業足球員，當然每日我都會同成班「Friend過打Band」嘅隊友一齊練波、一齊聽「道理哥」（即黃俊皓）講道理、一齊做Gym、一齊食飯、一齊……最重要嘅係成班隊友相處得好融洽，好似一個大家庭咁，開心嘅時候大家一齊開心，唔開心又或者衰咗嘅時候互相安慰（但多數會笑咗你先再安慰），總之香港飛馬就好團結啦！



另一方面，作為球隊嘅行政主任，對我嚟講亦係另一個挑戰。例如安排球隊每日嘅操練場地、照顧一班好多要求但又成日玩我嘅外援、同足總聯絡有關球隊嘅事務等等，其實仲有好多好多唔同種類嘅工作，所以對我嚟講每一日都係一個新挑戰。自知仍然有好多不足嘅地方，感謝所有喺大大小小工作上幫過小弟嘅人，我會繼續好好學習。



最後我希望多謝一路以嚟，喺足球路上支持我同埋畀機會我嘅每一位，我會盡全力「雙線發展」。我亦希望今年香港飛馬可以愈戰愈勇，向住大家嘅目標進發。最最最重要嘅係各位球迷，記住多啲入場支持香港飛馬呀！



香港飛馬

球員兼行政主任 周穎軒