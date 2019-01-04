【港超專版】「喇叭泉」：你練幾多我練幾多！

近年，提起「何國泉」這名字，立刻便會想起他在上季「高級組銀牌」4強對冠忠南區時，後備上陣屢救險球，為東方龍獅保住勝局並取得決賽席位。下月便滿42歲的「泉哥」（其實大部分球圈中人都叫他『喇叭泉』）認為保持狀態的關鍵，在於個人心態：「其實每日訓練大家都係練同一樣嘅嘢，最主要係你個心態想唔想Keep得到。雖然我年紀特別大，但係我同隊友嘅訓練量係一樣，我又唔會因為年紀大專登練少啲，否則不如唔好踢啦！」

■文：陳焌鏗



「泉哥」的職業生涯輾轉已有24年，問及他最難忘的比賽，他思考良久後表示：「東亞足球錦標賽外圍賽0比0和北韓，因為對手差唔多全隊都係參加2010年世界盃決賽周嘅星級球員，所以最難忘應該係呢場。」事實當年在港會、公民的經歷，也深深烙印在「泉哥」的腦海之中：「因為當時好多人都睇死我哋，但喺公民嗰季我哋攞到聯賽亞軍同足總盃冠軍。當年人工雖然較少，但係我哋都好勤力練波，大家都係一條心、多走一步。」



今季東方龍獅引入港隊守門員教練范俊業負責相關訓練，當「范Sir」隨港隊出外征戰，「泉哥」便身負重任：「今季形式或多或少會幫埋手訓練，當『范Sir』出外嘅時候，我就負責設立一啲訓練，幫助兩位後備龍門（廖富源、梁宇昊）練習，然後自己練埋一份，希望幫到佢哋進步。」



來到職業生涯尾段，大多數球員都會為將來投身教練行列而鋪路，「泉哥」也不例外，他期望：「如果你5、6年前問我，我會答：『淨係教龍門』，但係依家我有少少想成為一位職業隊教練，所以嚟緊除咗考筆試，攞『亞洲足協守門員教練（級別一）』之外，我都會去考『亞洲足協A級教練』，從中吸收多啲新嘅資訊。」



至於何時退役，「泉哥」明言：「我從來冇諗過，因為覺得自己仲可以踢吓，所以冇特別去諗呢樣嘢，或者都係呢1、2年內啩。如果繼續有人肯簽，而我亦有能力繼續操練的話，我都會繼續。」



【Profile】



•綽號：「喇叭泉」

•出生日期：1977年2月20日

•身高：1米78 體重：73公斤

•位置：守門員

•曾效力球隊：快譯通、好易通、晨曦、南華、港會、公民、天水圍飛馬、晨曦、太陽飛馬

•現效力球隊：東方龍獅

•球員號碼：16





囝囝遺傳門將DNA



何國泉的把關技術毋庸置疑，其優良基因更遺傳到7歲兒子何立言身上：「雖然我冇教過佢守門員嘅技巧，但囝囝的確有啲天分，可能因為細個出去球場睇波，習慣咗『睇龍門』，從中學到啲姿勢。但係我唔想佢太細個就守龍門，可能再過多兩年，當佢真係想學嘅時候，我就會教佢，依家囝囝踢唔同位置，我覺得都可以。」



其實獲得囝囝閒時入場支持，也為「泉哥」增添一份動力：「雖然依家出場唔多，但係我踢嗰幾場佢都有睇，踢得好嘅時候，佢會同我講：『爸爸好勁喎！』所以點解佢想守龍門，可能都係因為我哋影響佢。」

