曼城破利物浦不敗金身　落後四分咋！

曼城背城借一贏出英超爭標六分波，憑阿古路、利萊辛尼上、下半場各入一球，以2:1擊敗榜首利物浦，積分榜僅落後4分！今仗大戰味道極濃，高手過招少少相差已分勝負，利物浦上半場文尼射中柱彈出，之後又畀史東斯救空門；但曼城下半場利萊辛尼勁射中柱就彈入。曼城打破紅軍聯賽不敗金身贏出關鍵一戰，英超爭標形勢又趨激烈！



賽前落後利物浦七分，曼城領隊哥迪奧拿賽前話再輸，今季都幾難衞冕，所以成班波非常搏命，中前場瘋狂迫搶，搞到紅軍想過半場都難。但首先有威脅嘅係利物浦，18分鐘穆罕默德沙拿中場同法明奴嚟個One Two，再直線畀文尼勁射，文尼一射中柱，跟手史東斯解圍省落艾達臣度直飛大門，好彩佢本人救到空門。用門線技術睇番，呢個波有九成九入咗白界，如果入多1CM，利物浦就可以開紀錄。曼城之後大反撲，28分鐘史達寧右路擺脫羅拔臣緊纏傳中，大衞施華近門一射，省中雲迪積克彈出。曼城完半場前4分鐘打開紀錄，貝拿度施華左路出波，阿古路楔贏洛夫雲，窄角度射個網頂波入網，主隊半場領先1:0。



換邊後利物浦壓上反攻，56分鐘阿諾特殺上前場勁射，柱邊出界，6分鐘後罰球斬中，曼城球員頂走，但門將艾達臣出咗嚟，羅拔圖法明奴大腳一抽過唔到成堆曼城球員。63分鐘紅軍扳平，阿諾特右路左腳斬向大遠柱，安德魯羅拔臣第一時間左腳傳中，法明奴門前頂入，追成1:1。不過曼城史達寧踢得曉飛，不斷利用速度衝擊紅軍，72分鐘，史達寧前場妙傳左路，利萊辛尼窄角度射中柱彈入再度領先。82分鐘曼城反擊，史達寧直線畀阿古路，阿古路半單刀一射被艾利臣撲出。84分鐘紅軍幾乎扳平，沙拿入楔殺入禁區左腳一抽，畀艾達臣救出，曼城力保勝果完場。



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