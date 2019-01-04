【人物誌】曼城真靈魂　叫得施華都係好嘢！

曼城喺英超冠軍前哨戰2比1擊敗利物浦，聯賽衞冕仲保住一絲希望，葡萄牙中場貝拿度施華雖然冇波入，但佢無疑係「藍月亮」嘅無名英雄，統計顯示佢今場跑動距離高達13.7公里，係今季全英超單場跑動最多紀錄，佢到補時最後1分鐘仍然不惜氣力去搶阿歷山大阿諾特嘅腳下球，認真犀利。



「藍月亮」過去10年嘅興起，西班牙中場大衞施華絕對係核心人物，現年24歲嘅貝拿度施華，好可能就係曼城未來維持霸業嘅鎖匙人，呢位葡萄牙國腳唔單止腳法細膩，亦有強勁突破同畀波技巧，就連防守亦都可以兼顧，今場對利物浦佢有5次攔截同4次搶波，完全唔輸畀任何防守球員。



事實上，貝拿度施華唔單止球場上有清晰頭腦，對自己係足球發展亦極有計劃，喺葡萄牙勁旅賓菲加青訓出身嘅佢，雖然早被視為歐洲最有潛質中場之一，但05年轉會摩納哥前只曾1次為賓菲加上陣，貝拿度施華表示：「 有一日練波嗰陣，教練要我試踢左閘，由嗰一刻開始我明白自己嘅未來唔會喺賓菲加。」



貝拿度施華去到摩納哥之後，正係球隊黃金一代爆發時間，佢同基利安麥巴比、湯馬士林馬、班捷文文迪、泰莫爾巴卡約高等新世代齊齊上位，帶領摩納哥贏得法甲聯賽冠軍，2017年摩納哥喺歐聯16強淘汰曼城，貝拿度施華亦有出色表現，其中一幕係佢喺後半場拎波後，推過大衞施華同利萊辛尼，通埋耶耶托尼坑渠後交出致命直線畀麥巴比單刀，據聞就係呢5秒鍾表演贏得哥迪奧拿歡心，同年將佢收歸旗下。



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