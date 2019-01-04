總結：你冇睇錯！明星賽夏登可能冇正選

2019年01月04日 14:16
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    占士夏登取得44分、10個籃板同15次助攻。(美聯社圖片)

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    火箭喺NBA作客加時後以135:134險勝勇士，占士夏登連續兩場取得40＋3雙，包括加時完場前2.1秒射入反勝3分，帶領火箭最多落後20分下完成逆轉6連勝，為自己喺明星賽首輪投票失利，可能入唔到正選陣容出番啖氣！

    夏登喺第2節被盧尼打中下巴返更衣室，導致火箭半場落後17分，但佢喺下半場返到球場，聯同隊友進行3分轟炸追番唔少分數，即使佢喺第4節結束前嘅超遠3分唔入，依然喺加時再爆Seed，強行喺對方包夾下射入3分做救世主。

    最後夏登有44分、10個籃板同15次助攻，個人連續5場得分40＋，連續11場得分30＋，簡直喺基斯保羅養傷後孭起所有贏波責任。另一方面，史堤芬居里有35分、3個籃板同6次助攻，杜蘭特有26分、7個籃板同3次助攻，都阻唔到勇士2連勝玩完。

    值得一提嘅係，2019年明星賽首輪投票結果出爐，夏登唔止票數大幅度落後票王勒邦占士，仲喺西岸後場票數少過史堤芬居里同戴歷羅斯，意味作為上季常規賽MVP，最近又有超神表現嘅大鬍子，有可能入唔到明星賽正選陣容，佢肯定頂住度氣。

    同日，速龍作客以107:125不敵馬刺，雖然李安納倒戈有21分、1個籃板同5次助攻，但由於路維受到背傷困擾缺陣，導致速龍2連勝結束。相反，迪羅辛倒戈有21分、14個籃板同11次助攻嘅3雙數據，帶領馬刺3連勝，比賽期間仲同昔日拍檔路維密斟添！

    2019年明星賽首輪投票結果

    西岸前場
    1　勒邦占士(湖人)　　　　1,083,363票
    2　當錫(獨行俠)　　　　　679,839票
    3　杜蘭特(勇士)　　　　　659,968票
    4　安東尼戴維斯(塘鵝)　　605,417票
    5　保羅佐治(雷霆)　　　　580,055票

    西岸後場
    1　史堤芬居里(勇士)　　　793,111票
    2　戴歷羅斯(木狼)　　　　698,086票
    3　占士夏登(火箭)　　　　541 ,606票
    4　韋斯布克(雷霆)　　　　459,792票
    5　奇利湯臣(勇士)　　　　247,618票

    東岸前場
    1　安迪杜甘普(公鹿)　　　991,561票
    2　李安納(速龍)　　　　　774,172票
    3　艾賓特(76人)　　　　　648,002票
    4　占美畢拿(76人)　　　　222,206票
    5　達頓(塞爾特人)　　　　214,622票

    東岸後場
    1　艾榮(塞爾特人)　　　　910,329票
    2　韋迪(熱火)　　　　　　409,156票
    3　甘巴獲加(黃蜂)　　　　319,519票
    4　施蒙斯(76人)　　　　　259,993票
    5　奧拉迪普(溜馬)　　　　198,009票

    *只列前5名

    最新賽果(左方主場)

    馬刺 125:107 速龍
    帝王 113:117 金塊
    勇士 134:135 火箭(加時)

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