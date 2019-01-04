總結：你冇睇錯！明星賽夏登可能冇正選

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火箭喺NBA作客加時後以135:134險勝勇士，占士夏登連續兩場取得40＋3雙，包括加時完場前2.1秒射入反勝3分，帶領火箭最多落後20分下完成逆轉6連勝，為自己喺明星賽首輪投票失利，可能入唔到正選陣容出番啖氣！



夏登喺第2節被盧尼打中下巴返更衣室，導致火箭半場落後17分，但佢喺下半場返到球場，聯同隊友進行3分轟炸追番唔少分數，即使佢喺第4節結束前嘅超遠3分唔入，依然喺加時再爆Seed，強行喺對方包夾下射入3分做救世主。



最後夏登有44分、10個籃板同15次助攻，個人連續5場得分40＋，連續11場得分30＋，簡直喺基斯保羅養傷後孭起所有贏波責任。另一方面，史堤芬居里有35分、3個籃板同6次助攻，杜蘭特有26分、7個籃板同3次助攻，都阻唔到勇士2連勝玩完。



值得一提嘅係，2019年明星賽首輪投票結果出爐，夏登唔止票數大幅度落後票王勒邦占士，仲喺西岸後場票數少過史堤芬居里同戴歷羅斯，意味作為上季常規賽MVP，最近又有超神表現嘅大鬍子，有可能入唔到明星賽正選陣容，佢肯定頂住度氣。



同日，速龍作客以107:125不敵馬刺，雖然李安納倒戈有21分、1個籃板同5次助攻，但由於路維受到背傷困擾缺陣，導致速龍2連勝結束。相反，迪羅辛倒戈有21分、14個籃板同11次助攻嘅3雙數據，帶領馬刺3連勝，比賽期間仲同昔日拍檔路維密斟添！



2019年明星賽首輪投票結果



西岸前場

1 勒邦占士(湖人) 1,083,363票

2 當錫(獨行俠) 679,839票

3 杜蘭特(勇士) 659,968票

4 安東尼戴維斯(塘鵝) 605,417票

5 保羅佐治(雷霆) 580,055票



西岸後場

1 史堤芬居里(勇士) 793,111票

2 戴歷羅斯(木狼) 698,086票

3 占士夏登(火箭) 541 ,606票

4 韋斯布克(雷霆) 459,792票

5 奇利湯臣(勇士) 247,618票



東岸前場

1 安迪杜甘普(公鹿) 991,561票

2 李安納(速龍) 774,172票

3 艾賓特(76人) 648,002票

4 占美畢拿(76人) 222,206票

5 達頓(塞爾特人) 214,622票



東岸後場

1 艾榮(塞爾特人) 910,329票

2 韋迪(熱火) 409,156票

3 甘巴獲加(黃蜂) 319,519票

4 施蒙斯(76人) 259,993票

5 奧拉迪普(溜馬) 198,009票



*只列前5名



最新賽果(左方主場)



馬刺 125:107 速龍

帝王 113:117 金塊

勇士 134:135 火箭(加時)



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