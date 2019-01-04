【冬季轉會】球探報料　曼聯簽硬中島翔哉

曼聯管理層之前唔肯開水喉畀摩連奴買人，但依家由蘇斯克查執教後，成績大為改善，會方亦願意斥資畀佢收購心頭好。



根據葡萄牙媒體《Ojogo》爆料，曼聯已經派出球探，觀察葡超球隊樸迪莫倫斯嘅日本翼鋒中島翔哉表現，準備將佢收歸旗下。



其實曼聯一直希望簽翼鋒，頭號目標係國際米蘭嘅比列錫，但卻未能成事，依家轉為打中島翔哉主意，因為樸迪莫倫斯只係細球會，比較易話圍。紅魔鬼近期亦幾次派人去睇呢位24歲日本國腳比賽，對佢好有興趣。



曼聯原本打算今季結束之後再出手買人，但由於修咸頓、狼隊都想簽中島翔哉，逼使曼聯要提早於今個月收購。



身穿10號球衣嘅中島翔哉喺東京綠茵出道，亦效力過FC東京，曾外借富山勝利。2016年佢帶領日本U23捧走亞青盃，並且當選MVP大露鋒芒，2017年9月轉投葡超樸迪莫倫斯。



雖然中島翔哉身高只得1米64，但腳法細膩，傳送功夫好，跑動勤且速度快，上季上陣31場入10球，貢獻12次助攻，今季踢10場聯賽亦入咗5球，畀當地記者封做外號「小皇帝」。



中島翔哉早已引來兩支西甲球隊西維爾、愛斯賓奴注意，估計佢身價上升至4000萬歐元。曼聯依家加入爭奪行列，可能令中島翔哉繼香川真司之後，成為另一位成魔嘅日本球員。



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