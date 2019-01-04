2019有乜好嘢睇　1貼話你知

2019體壇更精彩！踏入2020東京奧運倒數年，今年肯定由頭激到落尾，1月由網球四大滿貫的澳網拉開戰幔，2月梗係睇NBA明星賽，3月睇「黑帝」喺F1衞冕第一擊，嚟到4月世乒及世桌雙料娛樂，5月就紅土場法網撐起，6月就睇足球美洲國家盃、女足世界盃啦，7月好精彩，溫網、環法單車及世大運讓你捱眼瞓，8月網球四大滿貫壓軸戲美網睇吓有冇新驚喜，9月咪錯過兩年一度嘅田徑世錦賽，10月男女乒乒世界盃及體操世錦賽好戲停不了，11月台維斯盃決出王者，12月F1終站睇吓邊個登上總冠軍。所以一「曆」在手，粉絲冇走雞！



Jan (1月)

5-1/2 亞洲盃足球賽（阿聯酋）

5-13 世界飛鏢錦標賽（英國）

13-20 桌球大師賽（英國）

14-27 澳洲網球公開賽（墨爾本）

必體:禾絲妮雅琪2018年終於贏澳網一嘗大滿貫滋味，於女單封后喜極而泣。其後她因患怪病而停戰，但在年底的中國公開賽大反彈，以不失一盤取得冠軍，寄望她能延續勇態2019再攀高峰。而費達拿以37歲高齡力爭男單衞冕，炎熱天氣將成為他的最大敵人。





Feb (2月)

3 「超級碗」美式足球賽（亞特蘭大）

4-10 四洲花樣滑冰錦標賽（美國）

17 NBA全明星賽（夏洛特）

27-3/3 UCI世界場地單車錦標賽（波蘭）

必體:已踏入第68屆的NBA全明星賽近年改革，今年會連續第2年不以東西岸明星對壘形式進行。去年由球迷票選最高的球星揀選隊友作賽，充滿話題，且看今年All-Star Game會否一樣有睇頭。而舉行地點為黃蜂主場Spectrun Center，這是黃蜂第二次做東。





Mar (3月)

9-17 亞洲沙灘足球錦標賽（泰國）

14-17 高爾夫球球員錦標賽（美國）

17 F1澳洲站（墨爾本）

必體:「黑帝」咸美頓挾F1五冠王威勢，2019必成眾矢之的。今季再夥拍保迪斯為平治爭標，實力、經驗及財力上依然冠絕群雄。史上第1000場F1則會在中國站（4月14日）上演。





Apr(4月)

11-14 美國高爾夫球大師賽（奧古斯塔）

14 F1中國站（上海）

20-6/5 世界桌球錦標賽（謝菲爾德）

21-28 世界乒乓錦標賽（匈牙利）

必體:去年「黃金左手」威廉斯在克魯西布劇院的決賽險勝「巫師」希堅斯奪冠，賽後威廉斯做找數真漢子，除衫除褲「全裸」接受訪問。今季賽事不知道有否如此驚人的場景。





May (5月)

16-19 PGA高爾夫球錦標賽（美國）

23-15/6 FIFA U20世界盃（波蘭）

26 F1摩納哥站（蒙地卡羅）

26-9/6 法國網球公開賽（巴黎）

必體:總獎金升至3,900多萬歐元（約4億港元）的法網，拿度及施蒙娜分別以衞冕男單及女單身份出戰，睇下拿度可否再創歷史。





Jun (6月)

1 歐聯決賽（馬德里）

7-7/7 FIFA女子世界盃（法國）

9 F1加拿大站（蒙特利爾）

10 歐洲國家聯賽決賽（波爾圖）

13-16 美國高球公開賽（加州）

14-7/7 美洲國家盃（巴西）

必體:美洲國家盃（Copa América 2019）將於巴西上演，屆時12支球隊，包括特邀嘉賓日本、卡塔爾，會喺里約熱內盧、聖保羅、比路賀利桑特、薩爾瓦多同阿雷格里港展開激戰，冠軍亦可獲2021年洲際國家盃參賽資格。仲有女子世界盃，加埋歐聯及歐國聯決賽，呢個月最精彩。





Jul (7月)

1-14 溫布頓網賽（倫敦）

3-14 世界大學生運動會（意大利）

6-28 環法單車賽（法國）

12-28 世界游泳錦標賽（南韓光州）

必體:Geraint Thomas湯馬士去年成為英國史上第三位勇奪環法賽總冠軍的車手，更獲BBC體育評選為年度風雲人物，其影響力可見一斑，從場地單車奧運金牌轉戰公路依然成功，湯馬士的全能表現，有機會為他在今年的環法賽再添殊榮。





Aug (8月)

19-25 世界羽毛球錦標賽（瑞士）

26-9/9 美國網球公開賽 （紐約）

31-15/9 FIBA籃球世界盃 （中國）

必體:球路詭譎難捉摸的中華台北天后戴資穎（圖），於2018年進入大熟大熱的黃金期，奪得全英賽及亞運會冠軍，而世界排名除了改制時曾短暫失落一姐外，她已106周坐穩世界第一寶座。 2019年她向個人更高目標邁進，在瑞士舉行的世界賽將是她的最大目標。





Sep(9月)

16-25 世界舉重錦標賽（泰國）

22 F1新加波站（濱海灣）

28-6/10 IAAF世界田徑錦標賽（多哈）

必體:烏克蘭盛產美女，跳高金髮美女Yuliya Levchenko就是近年睇得又跳得的女神，曾越過2米01的她，兩年前在倫敦世界賽奪得銀牌，今年她捲土重來。





Oct (10月)

4-13 世界體操錦標賽（德國）

18-20 ITTF女子乒乓球世界盃（中國）

20-2/11 欖球世界盃（日本）

25-27 ITTF男子乒乓球世界盃（中國）

必體:被視為東京奧運前哨戰的世界體操錦標賽，將是各路好手爭取2020奧運入場券的舞台，美國天之驕女比莉絲將領軍，力衝每個項目上頒獎台，皆因按照賽例，男女子單項的前三名，均可率先取得東京奧運資格，故此斯圖加特一戰定必精彩。





Nov (11月)

3 紐約馬拉松（紐約）

6-10 ITTF乒乓隊際世界盃（日本）

17 F1巴西站（聖保羅）

21-1/12 FIFA沙灘足球世界盃（巴拉圭）

必體:近年兵壇焦點已是中國與日本之爭，日本勢力石川佳純及伊藤美誠亦相當具威脅，2019年 ITTF乒乓隊際世界盃恰巧又在日本舉行，日本隊主場能否一破中國多年的霸權？球迷拭目以待。





Dec （12月）

1 F1阿布扎比站（阿布扎比）

12-15 總統盃國際高爾夫球賽（英國）

13-1/1 PDC世界飛鏢錦標賽（英國）

必體:阿布扎比站是F1全季21個分站中的壓軸一役，究竟維度爾能否打破平治的壟斷？而PDC世界飛鏢錦標賽出名獎金豐厚，也是鏢迷不可錯過的大戰。









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