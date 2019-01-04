2019單車第一擊！李海恩腦震盪後要搏命

香港單車隊將於1月8日至13日到印尼出戰亞洲場地單車錦標賽，由於亞錦賽所計的奧運積分只僅次於世錦賽，主教練沈金康表示今次將會重點出擊、全力搶分。目前兼顧學業的李慧詩表示讀書令自己找回不少動力，亞錦賽將會強勢出擊，而走出腦震盪陰霾的李海恩2019年希望挑戰自己，力爭個人首面亞錦賽獎牌，繼續向東京奧運邁進。



沈金康教練透露，短途主力李慧詩最近在世界盃狀態大勇，亞錦賽希望可以延續亞運的優勢：「亞錦賽算是奧運資格賽，所以今次的成績會看得很重。李慧詩最近在200米速度都比以往提高，因此在爭先賽戰術上隨著能力上的提升，會採用更主動的戰術。」沈教練續言，目前短途隊要爭入東京奧運問題不大，然而其他項目仍是處於邊緣景況：「早前的世界盃中長距離的選手的成績都在邊緣，他們必需發揮出像亞運的水平，要爭取東京奧運資格，付出的代價將會很大。梁峻榮及張敬樂在之後的賽事亦會放棄一部分的公路比賽，全力出戰麥迪遜和全能項目。」



早前於世界盃分站勇奪2金1銅的李慧詩(Sarah)於亞錦賽目標清晰，希望衛冕：「現在的狀態比亞運會回落了一點，屬正常發揮，要爭取獎牌應該問題不大。至於亞洲紀錄，其實我之前在一個日本一個小的比賽已成功打破了，可惜紀錄沒有被記載，不過沒有關係，我會再破的。」目前Sarah仍然學業及單車兩邊走，雖然辛苦但樂在其中：「其實自己有部分動力都是來自學業，所以暫時都會繼續讀書，到2020年一月才正式暫停學業專注奧運。我曾經試過2年來不斷只鑽研單車，令自己承受很大壓力，我知道自己能力和速度都有，但有時被心態影響發揮。」



首戰亞運競輪賽取得第4名的李海恩（Jessica）去年曾於德國訓練期間炒車，一度出現腦震盪的她踏入2019年最希望遠離傷病：「2019新年願望我想了5天，一定是身體健康吧！希望自己不會受傷，因為還有一年半就奧運會了，任何傷病都會有很大影響。雖然全世界只有32個運動員可以參加奧運，但信心一定有，因為信心是自己給自己的，我會搏盡100％努力。我未必可以追求到完美，但我可以做的就是進步。」Jessica新一年給自己第一個挑戰就在亞錦賽：「我想挑戰自己，嘗試拿一面亞錦賽獎牌，無論是團體、爭先還是競輪賽也好，這是2019年我給自己的一個挑戰。亞運會我超越了自己預期的成績，戰術上準備亦有進步，所以今次想將目光放遠一點。」





東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI