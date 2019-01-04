杜拜24小時耐力賽　香港同80隊再鍊過

4支由香港賽車運動員組成的隊伍，將會出戰1月10至12日舉行的「杜拜24小時耐力賽」，與80支國際頂尖車隊爭奪冠軍殊榮。香港汽車會周五(4日)以港協暨奧委會成員身分進行授旗儀式。



25歲的唐偉楓是今次港隊最年輕且最具潛質的成員之一，上屆賽事他與四代本地名將關兆昌、李英健、歐陽若曦和方駿宇，贏得GT4組別亞軍。今屆他將夥拍另外4位來自日本、澳洲及意大利的運動員，轉戰最高級別的GT Series A6-PRO組別，力求染指冠軍。4名香港業餘車手余嘯峰、區天駿、許建德和謝榮鍵，亦會再次遠赴杜拜，他們期望發揮團隊精神，爭取更佳成績：「耐力賽要保持圈速，哪怕是1秒鐘的差距亦難以追趕，所以交換隊員時，我們必須互相配合，展現默契，否則一個錯誤便會掉失3秒鐘的時間。」



香港汽車會會監余錦基太平紳士祝願一眾運動員旗開得勝，為香港爭光。他又指香港汽車會作為國際汽聯成員，成功加入港協暨奧委會，代表賽車運動在香港正式成為體育項目，意義深遠。







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