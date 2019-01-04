嘩！蘇斯克查終於講下季去留

做咗曼聯看守領隊即刻攞到4連勝嘅蘇斯克查，今晚為聽日舉行嘅足總盃開記招，期間畀記者問到佢有冇打算喺暑假之後繼續留任，定係返番去挪超莫迪，「蘇B」就話自己仲未同行政總監伍德沃德傾過，然後講：「一切都言之尚早，當我初初嚟到嗰陣，佢哋都好坦白話球會有既定程序去搵新帥，但當我留低喺度愈耐，我就愈享受啦！依家我會逐場逐場去睇，等到佢哋公布新帥一日，如果唔係我，而係其他人，咁祝佢哋好運囉！」



關於球會一月轉會窗，「蘇B」話佢好滿意依家陣容，並冇增兵嘅逼切性：「其實球會應該早有計劃，你做事總唔會只係諗聽日同下個月。佢哋可能由舊年暑假或更早時間，已經開始為今個轉會窗做計劃。球會架構冇得彈，我好肯定佢哋早有目標，我只會畀一啲意見，而如果有需要，我會同艾迪(伍德沃德)坐低傾。」呢位「紅魔鬼」名將話現有班球員都交到課，而且每人都會得到爭取表現機會：「呢個係我工作，提升球員表現同個人能力。」



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