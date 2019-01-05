AC米蘭簽巴西神人　佢係尼馬古仔混合體！

意甲傳統勁旅AC米蘭近季表現令人失望，不過佢哋有決心銳意改革，冬季轉會窗完成首宗收購，就係買入一位巴西中場神人，來自法林明高嘅22歲中場盧卡斯柏基達，巴西國家隊領隊迪迪盛讚呢位97年出世球員：「佢係尼馬同菲臘比古天奴混合體！」嘩，有冇咁誇呀？



巴西球壇係咁架啦，初出道球員通常被捧到上天，盧卡斯柏基達都唔例外，佢雖然司職中場，卻係上季法林明高首席射手，共入10球，當選巴西2018年度銀球獎，以及巴西最佳中場獎項，由於佢偶像係卡卡，大家都叫佢做「新卡卡」，並跟隨卡卡步伐加盟AC米蘭，簡直Fit晒。



盧卡斯柏基達據報轉會費為3500萬歐元(約3.1億港元)，另加1000萬歐元浮動條款，迪迪仲話：「佢有技術有身型，仲有巴西球員少有嘅頭槌，可以踢晒防中、攻中至後上前鋒位置，識得用，其實好好用。」



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