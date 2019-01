【今日睇波指南】轉吓口味睇亞洲盃

英超快車打完,今晚嘅英足盃又冇直播,介紹大家轉口味睇亞洲盃,揭幕戰名家阿King有心水,有請阿King。



大家好呀,阿King今次推介亞洲盃A組阿聯酋主場對巴林,阿聯酋是上屆季軍,今屆身為主辦國,當然要爭取更好成績,不過球隊近期狀態欠佳,近4場比賽只是贏得1場, 這4場的總入球都是兩球或以下,加上今場是揭幕戰,踢法應該會比較謹慎,避免開壞個頭。



至於巴林作客亦不會踢得太進取,應該會踢穩守突擊,一於選擇中位數2.5球 的入球細。



●阿King



直播表

周六2:35pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 威靈頓鳳凰

Now 639;有線615、655台



周六4:50pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 墨爾本勝利

Now 639;有線615、655台



周六8:00pm 西甲 華拉度列 Vs 華歷簡奴

Now 632



周六11:15pm 西甲 艾拉維斯 Vs 華倫西亞

Now 632



周日凌晨零時 亞洲盃 阿聯酋 Vs 巴林

Now 670、FOX +



周日3:45am 西甲 侯爾斯卡 Vs 貝迪斯

Now 632



