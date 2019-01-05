總結：笑死！字母哥向The Rock挑機笠水

公鹿喺NBA主場以144:112輕取鷹隊，「字母哥」安迪杜甘普帶領球隊5連勝，不過大家更關心嘅，可能係佢話自己有本事喺摔角比賽中，擊潰(Kill)荷里活動作巨星「The Rock」狄維莊遜，最後又笠水嘅是但噏。



開波冇耐安迪杜甘普已經連拎6分，結果公鹿喺第1節領先43:14，最後字母哥得到16分、8個籃板同10次助攻，未盡全力依然領軍輕易贏波。另一方面，林書豪後備上陣有12分、1個籃板同6次助攻，但改變唔到鷹隊3連敗嘅命運。



最近安迪杜甘普同記者講，相信自己有本事擊潰昔日WWE摔角巨星「The Rock」，雖然狄維莊遜聽完，冇嬲反而讚佢夠大隻，但字母哥話強烈感覺到危險氣息：「唔係，我講笑。我唔想佢嚟搵我，癲咗咁想殺死我先，我真係講笑咋！」



同日，雷霆作客以111:109險勝拓荒者，韋斯布克有31分、9個籃板同7次助攻，保羅佐治有37分、8個籃板同2次助攻，分別爆發協助雷霆連贏3場。相反，列拿特得23分同8次助攻，當然唔足夠阻止拓荒者2連勝結束。



最新賽果(左方主場)



騎士 91:117 爵士

塞爾特人 114:93 獨行俠

熱火 115:109 巫師

公牛 116:119 溜馬(加時)

灰熊 100:109 籃網

木狼 120:103 魔術

公鹿 144:112 鷹隊

太陽 111:121 快艇

湖人 112:119 紐約人

拓荒者 109:111 雷霆



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