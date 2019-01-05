那英舊愛　中國第1前鋒販毒被捕

內地有網頁爆料，一名前國腳因與女友參與販毒，已被警方拘捕，被捕者正是綽號「浪子」的高峰。



最初消息人士透露，該前國足成員生於北方，是一名70後前鋒，在上世紀九十年代中期最紅。最近他與女友涉嫌販毒，被警方逮捕。及後成說體育總經理「縣前街9號」爆料，販毒被捕的是前國腳高峰。目前未知高峰所涉毒品數量，如果數量巨大，被處極刑也不出奇。



消息稱，高峰早於去年11月份參加老甲A比賽時就被捕了。2015年時，高峰與聶遠等人在酒店與的士司機發生口角，打傷對方後被捕，最終被判囚7個月。事實據當時的新聞報道，高峰因尿檢呈陽性涉嫌吸毒被重判。



高峰1995年曾與歌手那英相戀，成為當時娛樂圈大新聞。2004年10月，兩人的兒子高興出生。然而高峰被爆在那英待產期間，跟酒吧歌手王納文有私生子，結果導致兩人分手。之後，二人各自組建家庭。



高峰以速度快、突破能力強，頭腦冷靜見稱，被形容為「中國國家隊史上最有特點的前鋒之一」、「中國第一前鋒」。他成名於北京國安，效力期間贏過一次聯賽亞軍、一次足協盃冠軍和兩次最佳球員。後於1997年轉會前衞寰島、1999年轉投瀋陽海獅，2000年又過檔天津泰達，2003年卻因體測犯規被迫退役。



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