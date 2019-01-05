寸王唔認輸！葡媒爆摩連奴將教賓菲加

畀曼聯炒魷唔夠1個月，「寸王」摩連奴有望閃電復出教波！據葡萄牙《紀錄報》同英國《泰晤士報》2個權威媒體消息，啱啱炒教練維多利亞嘅葡超老牌勁旅賓菲加，正密謀斟摩連奴執教至今季完結。大家未必知道，賓菲加其實係摩連奴教練生涯起點，亦係佢其中一段「黑暗歷史」，如果今次重返「傷心地」，擺明就係話畀人知佢唔會服輸，邊度跌低就邊度企番起身！



賓菲加日前聯賽不敵樸迪莫倫斯後，聯賽榜跌到落第4位，喺16年、17年率領賓菲加2奪葡超冠軍嘅維多利亞亦被炒魷，球會話暫時搵B隊教練頂上，不過只係權宜之計，《紀錄報》指賓菲加真正目標係摩連奴，並且已經進行接洽。由於摩連奴年薪高達1,500萬歐元，因此賓菲加今次只係請「寸王」教到季尾，摩連奴亦可以等到夏天先至再搵頂級豪門落班，一舉兩得。



眾所周知摩連奴喺波圖成名，帶領呢支葡超勁旅奇迹贏過歐聯冠軍，但其實「寸王」第1份主帥工作就係賓菲加，2000年嗰陣佢以助教身份接替軒歷基斯執教，但只係經歷咗9場聯賽，摩連奴就因為同球會高層爭執，憤而辭職。「寸王」之後喺自傳入面承認，呢段係佢人生「最後悔」嘅日子之一，今次如果回到起點，似乎係想彌補遺憾，同時省靚番自己個招牌。



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