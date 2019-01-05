曼聯夏季賣走？盧卡古打「雷」博翻生

今晚英格蘭足總盃第3圈頭場焦點，全面復甦嘅曼聯主場迎戰雷丁。「紅魔」自看守領隊蘇斯克查接手後高舉進攻旗幟，堅持有前冇後打法連贏4場，連勁沉嘅盧卡古都連續兩仗後備入替有士哥，今場面對英冠仔雷丁，勢必繼續火力全開。(周六晚8時30分開賽)



曼聯看守領隊蘇斯克查，秉承球隊傳統進攻打法，依家全民皆攻，連格、安東尼馬迪爾、拉舒福特會喺前場不斷跑動做逼搶，然後發動反擊堅有侵略性，令「蘇B」帶隊後4場贏晒。唔單止呢班正選有料到，今季堅沉被狂插嘅中鋒盧卡古，雖然冇份打正選，但連續2場後備入替冇耐即入波，「蘇B」大把進攻球員可用。



蘇斯克查賽前宣布盧卡古同A山會正選登場，不過消息指「蘇B」已經將拉舒福特視為球會前鋒頭號人物，盧卡古好可能會淪為「後備殺手」，但以呢位比利時國腳嘅級數，絕對唔會甘於長坐冷板，所以如果佢繼續搶唔番個正選，喺曼聯前途將會變得暗淡，甚至今個夏天就會被賣走。



不過，蘇斯克查呢種有前冇後嘅打法，亦令防線露出破綻，佢接手後4場只有1場保持不失，「蘇B」強調佢哋未失過「生波」，但防守敵軍嘅死球戰術未見改善。雖然雷丁位處英冠下游，但近年面對紅魔堅進取唔玩死守，曾經作客淨吞4蛋，以及主場僅負3比4，預計今場會合演入球騷。