燒錢唔係萬能！亞洲足球水魚唔止中超

世間笨伯何其多，亞洲足球水魚豈只中超一個！根據英國公司「sporting intelligence」近日就全球8個體育項目，總計13個國家的18個聯賽，共349支隊伍所作2018年平均年薪統計，職業足球包辦前兩名，西甲巴塞、皇馬壓倒NBA籃球眾多強隊，不過亞洲中、日、韓3大足球聯賽，卻再次傳遞了一個訊息──錢不是萬能！



巴塞（人均約1,375萬美元/1.08億港元）、皇馬（人均約1,064萬美元/8,332萬港元）球員人工高可以理解，起碼他們在西甲以至國際賽均有作為。排名前10位的足球勁旅祖雲達斯、曼聯商業價值都極高，以高薪厚祿維持星味並不為過。相比之下，亞洲足球的付出與成績，往往不成正比。



環顧各大足球聯賽，中超薪水總額高達5.14億美元（約40.2億港元），平均年薪為105萬美元（約822.2萬港元），即球員平均每踢一場就有約27萬港元收入，排名竟然僅次於英超、西甲、意甲、德甲及法甲。今年屈居亞軍的廣州恒大，自然是最好Pay一隊，球員平均年薪219萬美元（約1,715萬港元），排名349支隊伍中的163位；應屆中超冠軍上海上港「平啲啲」，球員平均年薪218萬美元（約1,707萬港元），世界排名居第165位。然而，中超球隊在亞冠盃碌碌無為，似乎為早前中國足協下達的限薪令，提供了有力的支持。



另一東亞足球強國日本，據官方公布的詳細數字，2018年日職18隊年薪總額為150.135億日圓（約10.6億港元），球員平均年薪2661萬日圓（約188.6萬港元），勉強只及中超的4分之一。神戶勝利船是投資最大一隊，數額達17.229億日圓（約1.22億港元），問題是在薪酬榜上，發現不了季中加盟的恩尼斯達，這筆數似乎尚未入賬，如果以「sporting intelligence」公布的數字為



準，神戶人均薪酬149萬美元（約1,166.8萬港元）計算，這支日職排名第10、今年薪額居世界第186位的隊伍，薪金支出會比日方的統計高出許多。



神戶勝利船可以說是中超以外，最能反映亞洲花冤枉錢的球隊。當然大家不要忘記差點降落日乙的名古屋鯨魚，豪燒11.17億日圓（約7,918萬港元）總年薪，世界排名264位，今年光一個射手祖奧已經拿了3.5億日圓（約2,481萬港元），又是另一個不擅投資的大花筒。



韓職看來正常一點，2018球季11隊的年薪總額為808.17974億韓圜（約5.62億港元），人均年薪1.98083億韓圜（約138萬港元）。當中，全北汽車一年總支出達177.46936億韓圜（約1.24億港元），人均年薪金額為5.21969億韓圜（約363萬港元）居聯盟首位，好歹也算贏了冠軍，比恒大、神戶、鯨魚強多了。



首都圈兩大傳統豪門就慘了，FC首爾的81.5909億韓圜（約5,677萬港元），以及水原翼的80.61459億韓圜（約5,609萬港元）都屬韓職前4的投資規模，卻同時緣盡來年亞冠盃，首爾更淪落至靠附加賽險保K聯賽席位。搞足球，亞洲至今仍處於交學費的階段。



中超高薪球員三甲

1.奧斯卡杜斯山度士（上海上港）約2.13億港元

2.拿維斯（河北華夏幸福）約1.96億港元

3.侯克（上海上港）約1.78億港元



日職高薪球員三甲

1.普多斯基（神戶勝利船）約4,526萬港元

2.祖奧（名古屋鯨魚）約2,481萬港元

3.蘭格歷克（名古屋鯨魚）約1,415萬港元



韓職高薪球員三甲

1.列卡度盧比斯（全北汽車）約890萬港元

2.泰亞高艾維斯（全北汽車）約864萬港元

3.卡路士阿祖安奴（全北汽車）約850萬港元



2018年世界最高薪10大球隊

球隊 項目 人均年薪

1.巴塞隆拿 西甲 約1,375萬美元

2.皇家馬德里 西甲 約1,064萬美元

3.雷霆 NBA 約1,032萬美元

4.勇士 NBA 約1,028萬美元

5.巫師 NBA 約1,004萬美元

6.速龍 NBA 約997萬美元

7.火箭 NBA 約985萬美元

8.熱火 NBA 約926萬美元

9.祖雲達斯 意甲 約885萬美元

10.曼聯 英超 約859萬美元



*每1美元兌7.8港元



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