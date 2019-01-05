【亞洲盃】睇波唔賭波　不如玩game囉！

亞洲足協專門為今晚開打嘅2019亞洲盃決賽周，推出一個「夢幻領隊」game，球迷可以參加呢個網上遊戲，過吓國家隊教練癮，同納比、艾歷臣、保羅賓圖、奎羅斯、古柏、沙哲朗尼呢啲世界級名帥鍊吓，睇睇邊個更識用兵布陣。



今次係亞洲足協史上第一次搞亞洲盃Fantasy game，球迷可以喺參戰24強嘅552名球員入面，揀15人成軍，每場自然只可以出11人。分組賽嘅買人預算係1億，畀你買孫興民、奇誠庸、柴崎岳、大迫勇也甚至中國班國足「大腕」，進入淘汰賽更會加碼到1.05億。呢個遊戲當然會分階段有獎品，包括外置Hard Disk、官方比賽用球、亞洲盃獨家商品等等。



獎品其實係其次，呢個game好考球迷對亞洲球星嘅實力同近況有幾了解，例如孫興民頭兩場分組賽仲未向南韓報到，用佢真係盞搞；日本前鋒大迫勇也因為右臀有傷，早兩日冇跟大隊操，中場遠藤航就發燒，狀態唔明確，10號仔中島翔哉同埋守田英正直頭因傷退隊，假如乜都唔知玩起嚟實蝕底。



唔只咁，好似今晚阿聯酋對巴林場揭幕戰，呢兩個西亞球壇死敵，4年前喺澳洲決賽周分組賽交過手，當時阿聯酋唔只2比1擊敗巴林，前鋒阿里馬克賀治（Ali Mabkhout）開波14秒就建功，創下亞洲盃史上最快入球，今場佢多數正選披甲。而且阿聯酋主帥沙哲朗尼話就話注重防守，佢實際係要求班球員喺前場失波就要反搶壓迫，一於要焗死巴林咁話，絕對唔會縮得太後，呢類情報同樣關鍵。



話時話，就算齋玩game都要上東網睇波經，收多啲風至掂。



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