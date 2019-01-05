曼聯2蛋贏雷丁　呢粒華裔新星搶晒鏡！

英足盃第3圈頭場焦點戰，曼聯喺看守領隊蘇斯克查接手後持續復甦，主場迎戰英冠仔雷丁輕鬆贏2比0，取得上任後5連勝。



曼聯上半場先有VAR推翻其入波改判12碼，由桑馬達操刀打開紀錄，之後有復任正選嘅箭頭盧卡古單刀整多粒，連續3場有波入。最令球迷興奮嘅係，有中國血統嘅荷蘭新星塔希茨鍾後備落場，呢位19歲華裔新星早被曼聯球迷視為未來希望，今場以右翼身份落場表現活躍，奧脫福球迷更高唱「只有一個『鍾』」歌曲嚟賀佢首演，認真有面。



今場有助攻嘅A山下半場疑似拉傷大腿，好可能又要休息一段時間，可以勝任兩翼嘅塔希茨鍾嘅突破力同助守能力都有A山影子，今次首演獲好評，勢必有更多上陣機會，唔少球迷更期待佢可以接埋「山神」嘅棒添！



大家睇佢個姓氏Chong，就覺得好有華人色彩，據大陸傳媒報道，佢嘅祖先係中國人，當年因為逃避戰亂先至移居到荷蘭，媽媽係第三代華人，佢就跟隨媽媽姓氏，據報佢效力飛燕諾嗰陣曾經向傳媒表示，雖然自己係荷蘭籍，但亦願意代表中國國家隊出賽。



塔希茨鍾小檔案

出生日期：1999年12月4日

位置：翼鋒

國籍：荷蘭

身高：1米85

曾效力球會：飛燕諾