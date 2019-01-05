省港盃衞冕第一擊　全城撐港隊

第41屆省港盃首回合賽事，今午假廣東省人民體育場「東校場」上演，由衞冕的香港隊作客火併廣東隊。港隊主教練郭嘉諾期望梁諾恆及胡晉銘等具省港盃經驗的球員，能帶領一眾小將成長。（Now 633及Viu TV 96台周日下午3時30分直播）■文：何彥霆



今年派出一眾U23球員為骨幹的香港隊，原本初選陣容有中村祐人、袁振昇及梁諾恆為陣中的超齡球員，可惜前者早前在聯賽對夢想FC一仗受傷，最終補選佳聯元朗前鋒陳廣豪入決選陣容。



港隊主教練郭嘉諾表示，今次是繼早前港澳埠際賽後，另一個讓小將們備戰3月舉行的U23亞錦賽外圍賽的機會︰「之前喺港澳埠際賽，足達教練（足達勇輔）都有為亞錦賽外圍賽演練戰術，甚至一啲角球、罰球都係大同小異。」



「郭Sir」亦指，希望隊中較具大賽經驗的球員能夠擔任領導的工作︰「我哋有幾個球員踢過亞運，好似胡晉銘已經係『三朝元老』，亦都係今次嘅隊長，另外『阿龍』（鄭展龍）、『阿昇』（袁振昇）同『細佬』（梁諾恆）之前都踢過省港盃，佢哋都可以帶動到呢班新嘅仔去踢呢個歷史悠久嘅比賽。」至於早前拉傷大腿的鄭展龍，則視乎康復進度才決定能否在首回合後備上陣，次回合則肯定可傷愈復出。



廣東隊元旦先齊腳操練

為重奪去年失落的獎盃，廣東隊上月公布了36人的初選名單，並於上月中開始於廣州市二沙訓練中心集訓。廣東隊超過三分一的球員來自廣州恒大或廣州富力兩支中超球隊，當中包括盧琳及陳志釗等核心成員在內。主教練陳玉良表示，雖然球隊要待至元旦日才齊腳操練，但從這段日子的訓練看，一眾球員狀態還是不錯，並對奪標充滿信心。



兩王牌坐鎮 港女足頭場搏殺

「第4屆女子省港盃」今早10時假廣東省人民體育場舉行，由香港女子代表隊與廣東女子隊對決。去年由馮雅琪取得自參賽以來首個入球的香港女足，今年有隊長陳詠詩及主力張煒琪在陣，兩人上年分別因受傷及外流澳洲未能參賽。主教練列卡度表示，今次陣中有較多年輕球員，希望她們藉今次機會盡力表現自己。