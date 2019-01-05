【賽後解碼】成績以外　蘇斯克查更可愛！

曼聯喺足總盃擊敗雷丁，蘇斯克查上任後連贏5場，希望佢「坐正」嘅聲音亦愈嚟愈大。事實上，除咗成績明顯好轉之外，「蘇B」繼續貫徹佢費Sir徒弟嘅作風，今場展示出佢更多「可愛」之處，今場佢畀多位新人得到上陣機會，絕對係一眾曼聯粉絲所希望見到嘅現象。



一直深受摩連奴重用嘅費蘭尼，除咗「屈高波」一瓣之外，其他能力真係平平無奇，所以蘇斯克查今場就算畀大部份主力休息，都寧願用麥湯米尼同安達斯彭利拿兩個後生仔，而唔用近4場波只踢過3分鐘嘅費蘭尼做正選。後備上陣嘅荷蘭翼鋒塔希茨鍾首演，令唔少曼迷興奮莫名，如果唔係A山齊士受傷，另一位小將占士加拿亦可能有機會處子上陣。



蘇斯克查之前講過會提拔新人，依家講得出做得到，而且佢唔係去到最後幾分鐘甚至補時階段，先至換新人落嚟「郁下」，好似塔希茨鍾就有成30分鐘畀佢踢，呢種係對新人有信心嘅一種表現。「紅魔鬼」青訓出過碧咸、史高斯、傑斯等傳奇球星，費Sir眼光獨到兼大膽用人為千古傳頌，蘇斯克查敢行出第1步已經好難得，難怪曼聯球迷咁Buy佢。



唔少球迷覺得曼聯領隊，一定要係公認嘅世界級主帥，尹戈爾喺2014年世界盃決賽周被捧到上天，但係轉教曼聯後負評如潮；摩連奴簽約曼聯嗰陣，亦被球迷視為「夢幻組合」，結果一樣係悲劇收場。或者轉用「紅血」嘅蘇斯克查，真係最佳選擇喎！



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