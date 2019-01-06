兩個超級助攻　車路士新星值四千萬鎊！

英格蘭足總盃第三圈賽事，車路士主場鬥英冠諾定咸森林。今仗車仔收起夏薩特、韋利安、尼高路簡迪等主力，用艾華路莫拉達打箭頭，超新星赫臣奧杜爾亦正選登場。呢名18歲天才翼鋒，下半場兩度於右路用速度爆過敵衞，無論出地波或高波，都準確搵到莫拉達，後者一腳一頭梅開二度，助車仔贏2:0晉級。



赫臣奧杜爾係車仔青訓產品，唔少車迷都好鍾意佢，好希望領隊沙利可以畀多啲機會佢落場。17年赫臣奧杜爾帶領英格蘭奪得U17世界盃，天份毋庸置疑。今場佢正選出場，於右路不斷製造機會，十分鐘內收穫兩個助攻。



雖然赫臣奧杜爾未能殺入車仔常規正選，但拜仁視佢為未來巨星，近日已向車仔發出第三個報價，望以三千萬鎊引入呢名新星。據《每日郵報》透露，若拜仁加碼到四千萬鎊左右，車路士就會放人。赫臣奧杜爾同車仔只剩18個月約，據悉赫臣奧杜爾傾向轉投拜仁，因佢深信自己能力唔差得過多蒙特嘅查頓辛祖，後者目前已係蜜蜂兵團主力重臣。



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