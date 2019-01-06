最後一仗勁感人　法比仔哭別車路士

完成車路士最後賽事，法比加斯面對全場車迷起立鼓掌，離場時忍唔住流下英雄淚。法比加斯於沙利麾下上陣機會不多，決定落車離隊，於英足盃第三圈主場鬥諾定咸森林一仗，法比仔以隊長身份正選出場，雖然佢射失十二碼都無阻車仔贏2:0晉級。完場前五分鐘，沙利換走法比仔等佢接受球迷鼓掌歡送，佢同隊友及領隊攬攬告別熱淚盈眶，場面感人。



法比加斯難得做隊長落場，面對森林踢得相當落力，可惜佢親自操刀主射12碼被救出，未能於告別戰取得入球。被換走時，法比仔拍拍心口嘅車仔隊徽，高舉雙手鼓掌慢慢步出球場，面對全場車迷起立掌聲雷動，佢垂下頭顯得非常感動。之後佢同夏薩特等隊友、以及沙利擁抱Say Goodbye，場面催淚。完場後法比加斯再次行入場向球迷告別，離開時做出抹淚動作。



法比加斯於03年開始為阿仙奴上陣，11年轉投巴塞隆拿。14年佢回歸英超加盟車路士，多年來於英超披甲501次。盛傳佢落車後會到法甲搵食，效力由亨利執教嘅摩納哥。



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