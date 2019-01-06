巴錫渾身籃球血　香港東方作客屠龍

「在籃球和跳遠兩者之間做抉擇，我毫不猶豫揀了前者。」3日前在處子騷上大放異彩的香港東方新美籍外援巴錫，過人的運動能力令球迷留下深刻印象，皆因這位32歲後衞曾經是田徑場上的健兒，更有機會代表美國參加奧運，不過對巴錫而言，對籃球的熱愛始終大於一切。出戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）的香港東方，今午2時30分將會去到1月「魔鬼賽程」第2站，作客硬撼馬來西亞飛龍，屆時巴錫將會再次候命，向球迷證明自己只會愈戰愈強！●文：林卓臻



當上職業籃球員十多年，巴錫的職業生涯遍及全球，除了球技了得，超強運動細胞更是他的一大招牌，原來這和他早年於大學期間參與跳遠項目有莫大關係，巴錫曾為Troy University贏得Sun Belt錦標賽跳遠金牌，並有機會成為美國田徑奧運代表，他回顧當時經歷：「其實入讀大學前都未接觸過跳遠，意想不到的是，我竟然可以在跳遠取得突出成績，甚至需要在籃球和跳高之間作抉擇，不過籃球始終是我最愛。當年田徑場上的經歷，如今一直影響着我在籃球場上表現，令我打法更具侵略性。」



聖誕節剛於美國和家人共聚天倫的巴錫，初來甫到依然受兩地時差影響，更要適應香港的新環境，實屬不易：「我長年在外國打波，已經有10年沒有和家人一起過聖誕，所以剛過去的假日可以和家人一起度過，實在慶幸。」如今要再次離鄉別井隻身來到香港接受新挑戰，一直保持正面心態的巴錫，沒有絲毫受思鄉病影響的痕迹，皆因隊中有他的昔日大學籃球隊戰友艾利諾，巴錫直言可以和舊隊友再次並肩作戰格外興奮：「我在確定加盟香港東方之後，慢慢開始研究球隊陣容，赫然發現艾利諾的存在，令我喜出望外，當下就肯定我倆之間會有非凡的默契。我和艾利諾算是相識10多年的老友，碰巧我的女兒所住城市，剛好和艾利諾家鄉很接近，所以每逢夏季，我們都會相約一起訓練，亦因此建立深刻友誼。」



今次轉戰香港，巴錫坦言會全力爭取佳績：「除了艾利諾之外，球隊上下，尤其迪加拿和漢尼拔等外援都給予我最大幫助，讓我迅速融入球隊，我亦會竭盡所能幫助球隊取勝。」（有線661台周日下午2時30分直播）



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