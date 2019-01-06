千三車手篩剩12猛將　睇直播‧見車神！

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鍊入最後大直路、「香港電競格蘭披治大賽」總決賽今日決出王者誰屬！12位身經百戰的電競車手，今午於東港城進行最後兩場PS4™賽車遊戲《Gran Turismo Sport》(GT Sport) 對賽，爭奪冠軍及亞洲鳳凰車隊提供的「職業賽車運動員」1年有薪合約，實行鍊到盡、實踐車手夢！（on.cc東網《睇體》周日下午1時55分直播）



融合賽車運動及電競於一身，由eRacing GP Enterprise Limited聯同亞洲鳳凰車隊以及Sony Interactive Entertainment HK Ltd.合辦的首屆「香港電競格蘭披治大賽」，12名選手於1,300人當中脫穎而出。今日會透過《Gran Turismo Sport》超真實模擬駕駛，在日本富士賽車場及鈴鹿賽車場終極決戰。前一級方程式車手熊龍將到現場見證冠軍誕生。



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