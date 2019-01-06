總結：癲㗎41個3分！終於變成3分大賽

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勇士喺NBA作客以127:123推翻帝王，史堤芬居里瘋狂攻入42分，包括射入10個3分，而且兩隊夾埋射入咗41個3分，癲咗咁上演3分大賽打破聯盟紀錄。



史堤芬居里喺第1節已搵到手感，雖然佢喺第4節模仿占士夏登嘅雙重後撤步，被球證吹走步後唔忿氣，用手指做出13手勢代表夏登都係咁射，但佢跟住收拾心情再入兩個3分，結果全場取得42分、5個籃板同2次助攻，帶領勇士重響勝鼓。



除咗咖喱仔嘅3分20投10中，杜蘭特有29分、5個籃板同8次助攻，射入7個3分，奇利湯臣有20分、4個籃板同2次助攻，射入6個3分，加上帝王全隊射入20個3分，最後雙方入咗41個3分，打破上季騎士對木狼創出嘅40個3分聯盟紀錄。



另外，史堤芬居里職業生涯累積2,277個3分，超越高華嘅2,272個，進佔3分榜第4位，有機會喺緊接勇士對紐約人嘅比賽，騎過埋泰利嘅2,282個，升上歷史第3位，不過佢要追到米拿嘅2,560個，同埋雷阿倫嘅2,973個，仲要繼續努力。



同日，火箭作客101:110不敵拓荒者，占士夏登繼續爆Seed取得38分、5個籃板同7次助攻，但佢全場35投得13中，即使柯士甸李華士攻入加盟後得分新高21分，始終阻唔到火箭6連勝結束。另一方面，列拿特有17分、5個籃板同12次助攻，帶領拓荒者贏波。



最新賽果(左方主場)



金塊 123:110 黃蜂

活塞 105:110 爵士

76人 106:100 獨行俠

騎士 98:133 塘鵝

公鹿 116:123 速龍

馬刺 108:88 灰熊

拓荒者 110:101 火箭

帝王 123:127 勇士



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