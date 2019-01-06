澳網新玩法　費達拿：考記性 4大滿貫都唔同

今年網球首個大滿貫-澳洲網球公開賽下周一(14號)開打，過去有可能「打到天光」的決勝盤以長盤制將會取消，賽會宣布今年新玩法，在決賽盤雙方球手打到6比6的時況，就以「搶10」作結，即是那一方率先到10分，或贏對方兩局為勝，過往曾經出現的「26-24」的馬拉松式戰況將成為歷史。



當然，對球手來講縮短了決勝盤的刁時局是好事，很多球員都表示歡迎，不過，澳網改制之後，搞到四大滿貫都各自有唔同玩法，真是對球手另一個挑戰，認真考記性。爭取第7次贏澳網的瑞士天王費達拿坦言：「對我來講，ok嘅。但對我哋最有趣係四個大滿貫4種玩法，最重要係提自己邊個比賽要點樣計分。」



根據其餘的三個大滿貫，在新一年都有唔同規例，溫網會改用決勝盤的刁時局定為「12-12」，美網就會原用傳統的「6-6」刁時，以贏兩局為勝，而法網就不設決勝局的「長盤制」。



至於目前世界排名第二的德國女將姬芭，對新制沒有太大意見，「暫時無乜意見，真係要試過先知，或者對大家可以慳啲體力，畢竟在澳洲天氣又熱又濕，對球員都係好事。」





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