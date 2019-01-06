ABL　艾利諾26分！香港東方3連勝

剛剛於主場搶得2019年首勝的香港東方，周日繼續在東南亞職業籃球聯賽ABL征途，作客挑戰馬來西亞飛龍，結果憑籍「戰神」艾利諾搶得全場最高26分，和「巨人」迪加拿下半場發力，全場繳出23分15籃板「雙雙」成績，最終以89比78分成功反客為主擊敗對手，豪取3連勝。



「藍軍」東方今仗有陳兆榮、巴錫、艾利諾和迪加拿繼續擔正出戰，而徐遠成就頂替上仗受傷未能隨隊出征的蕭鍵勳正選上陣。和上仗一樣，東方今仗開局比較慢熱，被飛龍一輪6比0的攻勢抛離，不過球隊迅速調整，隨着徐遠成的中距離投射為球隊「開齋」，東方一班球員都漸漸找到得分手感，除了表現一如既往神勇的艾利諾之外，後備上陣隊長李琪都連入兩球關鍵3分。然而防守方面就稍顯鬆懈，被今仗對手取得最高分的伊格胡有發揮機會，半場以39比43落後。



下半場初期雙方互有攻守，場面一度膠著，可幸東方有迪加拿挺身而出，這位上半場被飛龍牽制的東方「巨人」，換邊後開始在籃底下發揮出統治級表現，尤其在進攻方頻頻搶得籃板，配合一眾外線球員，繼第3節幫助球隊成功反超比分之後，下半場更帶領球隊打出一輪15比0攻勢，將領先優勢逐漸擴大。比賽後段勝局已定的東方，更有新援巴錫和「老友」艾利諾玩起接力入樽，足見球隊旺盛士氣，最終「藍軍」成功以89比78取勝。



賽後隊長李琪認為今場東方勝在板櫈深度：「球隊上半場防守比起下班場欠缺積極，不過對方下半場體力明顯下降，我們能夠靠後備實力，成功以更佳體能制勝，加上「大Sam」迪加拿下半場侵略性明顯加強，令球隊得以搶回領先優勢。」繼上仗大打爭氣波之後，李琪今仗再繳出16分雙位數字得分，兼頻頻斬獲關鍵3分，他自己就坦言不介意以後備身份上陣：「無論教練安排我正選或後備，我從來不會介意，最重要的應該是專注自己的職責，做好防守和外圍投射，幫助球隊取勝。」豪取3連勝的東方，將於1月9日回到主場，迎戰新加坡騰飛之獅。



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