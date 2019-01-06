Jonathan鍊贏圓夢　李英健搵到接班人喇！

由eRacing GP Enterprise Limited舉辦，亞洲鳳凰車隊及Sony Interactive Entertainment HK Ltd.全力支持的首屆「香港電競格蘭披治大賽」，今午（6日）假東港城舉行決賽最終回合。經歷連場激戰，從1300人當中脫穎而出的12位電競賽車手，透過著名賽車遊戲《Gran Turismo Sport》超真實模擬駕駛，在日本富士賽車場及鈴鹿賽車場角逐冠軍殊榮。



Jonathan與Jactin同為奪標大熱，兩人在決賽前三回合同樣以112分的總成績位列榜首。來到最終回合的兩場對賽，Jactin在富士賽車場率先衝線，並憑最快圈速領先2分。可惜其在鈴鹿賽車場排位賽僅得第6，失落有利起步位置，亦被奪得超級桿位的Jonathan扳平比分。Johnathan續在正賽以壓倒性優勢獲勝，並以189分的總成績摘冠，將與Jactin和BMW兩位由評審選出的優秀選手，遠赴日本或馬來西亞訓練基地，爭奪亞洲鳳凰車隊提供的1年有薪合約，成為香港首位由電競賽車手晉升而成的職業賽車運動員。



「成為真正的車手，是我從小到大的夢想。」衝線一刻，Jonathan不禁振臂高呼，與來到現場支持他的親友揮手致意。「我一直渴望能夠不顧一切朝著夢想邁進，這次很成功踏出了第一步。哪怕之後我未能在三人中突圍而出，簽下車手合約，起碼我嘗試過，經歷過。」不顧一切，不止是口頭上說說。這一年來，他四出參與大大小小的電競賽車比賽，甚至為此暫停工作，只為踏上他與父親夢寐以求的、真切實在的賽車場。「爸爸很喜歡車，從小就帶我周圍看車，陪我玩各種各樣的賽車遊戲。」是父親開啟了他的夢想，亦因爲這面後盾，他才不用瞻前顧後，獲得這次圓夢的機會。







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